У Києві ДТЕК вводить нові графіки відключень світла

З 27 липня у Києві графіки зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.

Про це повідомили у ДТЕК.

Відтепер, наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00. Відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання "Укренерго", щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Оновлені графіки будуть доступні з 00:00 27 липня за посиланням.

Фото: unsplash\Parul Gupta