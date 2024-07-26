У Києві ДТЕК вводить нові графіки відключень світла

138
Валерія Гуржий
share share

З 27 липня у Києві графіки зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.

Про це повідомили у ДТЕК.

Відтепер, наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00. Відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання "Укренерго", щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Оновлені графіки будуть доступні з 00:00 27 липня за посиланням.

Фото: unsplash\Parul Gupta

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 липня 2024
share share
У Запоріжжі запрацював перший експериментальний МАФ-укриття: фото У Запоріжжі запрацював перший експериментальний МАФ-укриття: фото На садибу Дмитрієва, що є культурною спадщиною, повторно незаконно оформили право власності На садибу Дмитрієва, що є культурною спадщиною, повторно незаконно оформили право власності У Києві більше не буде реклами на транспортних розв’язках – КМДА У Києві більше не буде реклами на транспортних розв’язках – КМДА У Києві перейменують два театри: які саме та чому У Києві перейменують два театри: які саме та чому
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.