На садибу Дмитрієва, що є культурною спадщиною, повторно незаконно оформили право власності

На садибу Дмитрієва на вулиці Хорива, 2 повторно незаконно зареєтрували право власності.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

З цього приводу прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом про скасування незаконної реєстрації права власності на садибу Дмитрієва, яка має загальну площу 3 196 квадратних метрів та оцінюється у 166 млн грн.

Позов поданий у зв’язку з повторною незаконною реєстрацією цим же суб’єктом господарювання права власності на комунальні будівлі, розташовані в центральному історичному ареалі міста Києва, три з яких на даний час є пам’ятками культурної спадщини.

Раніше Господарський суд Києва залишив без змін апеляційним судом позов щодо скасування незаконної державної реєстрації права власності ПП "Конвалія-Нерухомість" у зв’язку з невиконанням ним умов інвестиційного договору та відсутністю правових підстав для реєстрації права власності на вказане майно.

Однак, незважаючи на наявність судового рішення, яке є чинним, у березні 2024 року вказане приватне підприємство знову незаконно зареєструвало за собою право власності на комунальне майно – групу будівель та споруд по вул. Хорива, 2 у місті Києві, змінивши їх загальну площу.

Садиба Дмитрієва – комплекс будівель на вулиці Хорива, 2. Він складається з п'яти будинків початку XIX століття, що входять до садиби, яка свого часу належала київському купцеві другої гільдії Івану Миколайовичу Дмитрієву. Кожен з будинків був побудований у різний час починаючи з 30-х років ХІХ сторіччя і закінчуючи 1897 роком.

Раніше ми писали, що прокуратура просить суд розірвати інвестиційний договір на реконструкцію будинків по вул. Хорива, 2 на Подолі з метою збереження памʼятки — садиби Дмитрієва.

Фото: Мапа Реновації