У Києві більше не буде реклами на транспортних розв’язках – КМДА

У Києві більше не буде реклами на транспортних розв’язках.

Управління з питань реклами КМДА остаточно виграло справу у Верховному Суді щодо недопущення продовження строку дії погоджень на рекламні засоби на мостах, повідомили в КМДА.

Зокрема, йдеться про 54 конструкції.

Транспортні розв’язки – це нульова форматна зона, пояснюють у КМДА. Там не дозволяють розміщувати будь-які рекламні засоби. Мета цих правил – зменшити надмірну кількість зовнішньої реклами, яка псує вигляд міста і перешкоджає безпеці містян.

“Місто чітко дотримується норм і не здійснювало демонтаж конструкцій, які мали чинні документи”, – зазначає начальниця управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук. Але після завершення строку дії відповідних документів, їх повторно не видають і не продовжують, додають в управлінні.

“Майже всі конструкції з мостів на транспортних розв’язках уже демонтували, і відповідні роботи тривають”, – заявили в КМДА.

Фото: boardmarket.com.uа