Пенсіонер з Сумщини виготовив та встановив вітряк на власному подвір'ї, який забезпечує будинок електроенергією

83-річний В'ячеслав Медведков з Шостки на своєму подвір'ї встановив саморобний вітрогенератор карусельного типу заввишки 11 метрів, який виробляє електроенергію для будинку.

Про це пише Шостка News.

Чоловік за фахом інженер-енергетик. Він вирішив втілив свої знання та захоплення альтернативними джерелами енергії у цей проєкт та побудувати вітрогенератор за власними кресленнями. Ідея у В'ячеслава Медведкова виникла десь років 30 назад. Цей час він читав та підбирав матеріали.

"На базарі купив старий генератор, переробив його. Коли мені виповнилось 72 роки, а це було у 2012 році, я почав варити цей вітряк. Закінчив його 2014-му і запустив", - розповідає В'ячеслав Медведков.

Саморобний вітряк, генерує електроенергію не постійно, а залежно від швидкості вітру. За оптимальних умов, коли вітер дме зі швидкістю 8-10 м/с, установка виробляє 4 кіловати електроенергії. Однак, якщо швидкість вітру менша, то й електрики буде менше. В середньому, при вітрі 5-7 м/с вітряк генерує близько 2 кіловат.

Спочатку завдяки отриманій енергії від вітру у будинку опалювалися електропідігрівачем дві кімнати, а потім чоловік почав й заряджати акумулятори.

Саморобний вітрогенератор не лише економить кошти родині В'ячеслава Медведкова, але й став справжнім рятівником під час блекауту 2022 року. Однак минулого року бурелом, що пронісся Шосткинщиною, пошкодив вітрогенератор. Щоб компенсувати енергетичні втрати, В'ячеслав Олексійович збудував нову установку - маленький вітряк, який дає зараз 400 Вт.

Його вистачає на комп'ютер, на освітлення світлодіодними лампами. Не зупиняючись на досягнутому, він розпочав будівництво третього вітряка. Цього разу він буде пропелерного типу з лопатями завдовжки 3,5 метри. За словами інженера, пропелерний вітряк має обертатися швидше, ніж його попередники карусельного типу, і, як наслідок, генерувати додаткові 4 кВт електроенергії.

Як і завжди, В'ячеслав Медведков використовує для своїх творінь підручні матеріали. Наприклад, каркас він збирає з карнизів, а лопаті виготовляє з легкого металу. Процес створення вітряків починається з креслень, які інженер вигадує самостійно. Він малює їх не лише на папері, але й на воротах власного сараю.

Також у планах чоловіка створити вічний двигун, а також побудувати гідроелектростанцію. Їх він також планує розмістить на своєму городі.

Фото: Шостка News