У Нідерландах відкрилася виставка із роботами українських митців
У Нідерландах відкрилася виставка What Hinders A Sermon Becomes One - "Те, що заважає стати проповіддю, стає нею", на якій представлені роботи 14 українських митців.
Про це йдеться на сайті на сайті музею Schunck.
Відомо, що виставка буде експонуватися до 1 вересня. Більшість робіт українських митців присвячені темі війни, руйнуванню та їхнім фізичним та психічним наслідкам, які одразу відчутні в різних формах вираження.
На виставці представлені роботи таких митців:
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Михайло Алексєєнко з роботою "Келих з вином" , із серії "Фрагменти"
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Юрій Болса із роботою "Без назви" , із серії "Пам’ятники іграшкам"
- Богдан Бучак із роботою "Те, що заважає проповіді, стає єдиною", аудіозапис, 60 хв.
- Юлія Еліас із роботою "Пропозиція", із серії "Краватки допомоги"
- Євген Голубєнцев із роботою "Скелет Ісуса"
- Жанна Кадирова із роботою "Паляниця"
- Олександр Кроліковський із роботою "Смерть"
- Володимир Кузнецов із роботою "Страшний суд" із серії "Коліївщина"
- Кристина Мельник із роботою "Душевна"
- Маргарита Половинко із роботою "Кров малюнком"
- Станіслав Туріна із роботами "Хрест Св. Петра" та "Дякую"
- Тамара Турлю із роботою "Янгол"
- Тереза Яковина із роботою "Світло", із серії "Записка одного вечора: "Довоєнне радіо"
- Альбіна Ялоза із роботою "Втрачений рай"
Фото: Facebook/Alevtina Kakhidze, facebook/kadyrova.zhanna
Опубліковано: 02 травня 2024