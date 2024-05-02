У Нідерландах відкрилася виставка із роботами українських митців

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Валерія Гуржий
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У Нідерландах відкрилася виставка What Hinders A Sermon Becomes One - "Те, що заважає стати проповіддю, стає нею", на якій представлені роботи 14 українських митців.

Про це йдеться на сайті на сайті музею Schunck.

Відомо, що виставка буде експонуватися до 1 вересня. Більшість робіт українських митців присвячені темі війни, руйнуванню та їхнім фізичним та психічним наслідкам, які одразу відчутні в різних формах вираження.

На виставці представлені роботи таких митців:

  • Михайло Алексєєнко з роботою "Келих з вином" , із серії "Фрагменти"

  • Юрій Болса із роботою "Без назви" , із серії "Пам’ятники іграшкам"

  • Богдан Бучак із роботою "Те, що заважає проповіді, стає єдиною", аудіозапис, 60 хв.
  • Юлія Еліас із роботою "Пропозиція", із серії "Краватки допомоги"
  • Євген Голубєнцев із роботою "Скелет Ісуса"
  • Жанна Кадирова із роботою "Паляниця"
  • Олександр Кроліковський із роботою "Смерть"
  • Володимир Кузнецов із роботою "Страшний суд" із серії "Коліївщина"
  • Кристина Мельник із роботою "Душевна"
  • Маргарита Половинко із роботою "Кров малюнком"
  • Станіслав Туріна із роботами "Хрест Св. Петра" та "Дякую"
  • Тамара Турлю із роботою "Янгол"
  • Тереза ​​Яковина із роботою "Світло", із серії "Записка одного вечора: "Довоєнне радіо"
  • Альбіна Ялоза із роботою "Втрачений рай"

Фото: Facebook/Alevtina Kakhidze, facebook/kadyrova.zhanna

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Опубліковано: 02 травня 2024
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