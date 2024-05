У Нідерландах відкрилася виставка із роботами українських митців

У Нідерландах відкрилася виставка What Hinders A Sermon Becomes One - "Те, що заважає стати проповіддю, стає нею", на якій представлені роботи 14 українських митців.

Про це йдеться на сайті на сайті музею Schunck.

Відомо, що виставка буде експонуватися до 1 вересня. Більшість робіт українських митців присвячені темі війни, руйнуванню та їхнім фізичним та психічним наслідкам, які одразу відчутні в різних формах вираження.

На виставці представлені роботи таких митців:

Михайло Алексєєнко з роботою "Келих з вином" , із серії "Фрагменти"

Юрій Болса із роботою "Без назви" , із серії "Пам’ятники іграшкам"

Богдан Бучак із роботою "Те, що заважає проповіді, стає єдиною", аудіозапис, 60 хв.

Юлія Еліас із роботою "Пропозиція", із серії "Краватки допомоги"

Євген Голубєнцев із роботою "Скелет Ісуса"

Жанна Кадирова із роботою "Паляниця"

Олександр Кроліковський із роботою "Смерть"

Володимир Кузнецов із роботою "Страшний суд" із серії "Коліївщина"

Кристина Мельник із роботою "Душевна"

Маргарита Половинко із роботою "Кров малюнком"

Станіслав Туріна із роботами "Хрест Св. Петра" та "Дякую"

Тамара Турлю із роботою "Янгол"

Тереза ​​Яковина із роботою "Світло", із серії "Записка одного вечора: "Довоєнне радіо"

Альбіна Ялоза із роботою "Втрачений рай"

Фото: Facebook/Alevtina Kakhidze, facebook/kadyrova.zhanna