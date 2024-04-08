У колишньому будинку Алена Делона в Парижі відкрили виставку українських митців

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Наталія Габрух
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У Парижі відкрили виставку творів українських митців FENÊTRE (“Вікно”).

Про це повідомляє Укрінформ.

Експозиція складається з 56 творів — це живопис, графіка, фотографія, пластика та ювелірство. Загалом представлено роботи 24 авторів.

«Вікно як сенс показане на виставці в кількох «образних іпостасях». Це самотні вцілілі шиби маріупольських багатоповерхівок, крізь які вже більше ніколи не зазирнуть їхні мешканці. Вікно як рожеве скло, через яке споглядає дитина... Вікно як дзеркало душі, як «стеля мрії», якої ми ніколи не досягнемо. Вікно як третє око, що відкрилося кожному українцю, котрий всупереч «вітру» вдома тримається в цій боротьбі, чи тому, який пробує прожити на чужому ґрунті», — зазначила кураторка виставки Христина Береговська.

Виставку презентували 4 квітня в Культурному центрі Посольства України (колись у цьому будинку мешкала зіркова пара — Ален Делон та Ромі Шнайдер) у межах проєкту “Ми і світ” Благодійного фонду Козицького.

Виставка триватиме до 24 квітня.

Раніше ми писали, що в Італії відкрилася виставка українського художника Олександра Животкова.

Фото: Христина Береговська

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Опубліковано: 08 квітня 2024
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