У Берліні відкрилася виставка одеського скульптора, присвячена війні
У Берліні відкрився проєкт "Дослідження зла" одеського скульптора Михайла Реви крокує Європою, який розповідає про війну в Україні.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Після виставки в паризькому George Marshall Center at the Hotel Tallerand and Mairie Paris Centre експозиція переїхала до Берліна. Вона була виставлена в резиденції Посла України в Німеччині для закритого показу депутатам Бундестага, представникам воєнно-промислового комплексу Німеччини і дипломатам різних країн і мала великий резонанс.
"Дипломатія – мистецтво діалогу. Від долі України у цій війні може залежити доля миру на землі", - впевнений Михайло Рева.
Фото: Одеська міська рада
Опубліковано: 27 травня 2024