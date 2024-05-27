У Берліні відкрилася виставка одеського скульптора, присвячена війні

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Валерія Гуржий
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У Берліні відкрився проєкт "Дослідження зла" одеського скульптора Михайла Реви крокує Європою, який розповідає про війну в Україні.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Після виставки в паризькому George Marshall Center at the Hotel Tallerand and Mairie Paris Centre експозиція переїхала до Берліна. Вона була виставлена в резиденції Посла України в Німеччині для закритого показу депутатам Бундестага, представникам воєнно-промислового комплексу Німеччини і дипломатам різних країн і мала великий резонанс.

"Дипломатія – мистецтво діалогу. Від долі України у цій війні може залежити доля миру на землі", - впевнений Михайло Рева.

Фото: Одеська міська рада

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Опубліковано: 27 травня 2024
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