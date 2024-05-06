У Києві відкриється виставка фоторобіт загиблого на війні поета Максима Кривцова

У київському просторі PEN Ukraine відбудеться відкриття фотовиставки “Іноді я фотографую війну…”. Там представлять роботи Максима Кривцова — військовослужбовця, поета, фотографа, який загинув у січні 2024 року на Донеччині.

Про це повідомляє PEN Ukraine.

На відкритті виставки поезію Максима Кривцова читатимуть акторка Анастасія Карпенко та військовослужбовець, актор, режисер Ахтем Сеітаблаєв.

На виставці будуть представлені фото з військового життя підрозділу, в якому служив Максим Кривцов.

Дата і час: 7 травня (вівторок) о 18:30

Адреса: простір PEN Ukraine, Київ, вул. Лук’янівська, 14а (метро “Контрактова площа”)

Умовою участі є благодійний внесок від 300 гривень.

Фото: з відкритих джерел