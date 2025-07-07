Архітектурний путівник Харковом вийшов у німецькому видавництві

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Артем Черничко
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Берлінське видавництво DOM publishers випустило книгу Kharkiv. Architectural Guide авторства української дослідниці Євгенії Губкіної. Це видання є частиною програми "Історії української архітектури", започаткованої у відповідь на російську агресію проти Україну.

Путівник запрошує читачів у подорож історією та архітектурою Харкова — від його Старого центру до Нового, де розташований Держпром, перлина конструктивізму й символ нових соціально-економічних відносин.

"Ця книжка є результатом довгих років досліджень, біганини між інституціями і вулицями міста, спілкування з найкращими експертами у сфері і ювелірної роботи з текстами, яку я могла собі дозволити лише до повномасштабної", – каже авторка Євгенія Губкіна.

Книга розкриває Харків як місто, що пройшло шлях від козацької фортеці до столиці УРСР (1919–1934), переживши "золоту добу" будівельного буму, який перетворив його на легендарне місто модернізму.

“Це також важливий акт пам'яті та спротиву: фіксуючи будівлі міста словами й фотографіями, поки багато з них щодня знищуються російськими бомбами, книга зберігає їх у наших думках як основу для майбутнього Харкова”, – йдеться в описі видання.

Книга має 340 сторінок, містить 300 зображень і видана англійською та українською мовами.

Зображення: DOM publishers

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Опубліковано: 07 липня 2025
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