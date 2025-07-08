Скарлетт Йоганссон стала найкасовішою акторкою в історії кіно

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Артем Черничко
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Американська виконавиця Скарлетт Йоганссон увійшла в історію кінематографа, ставши найкасовішою акторкою всіх часів за світовими касовими зборами. Її загальний кар'єрний доробок становить $14,8 мільярда.

Про це пише Hypebeast.

Рекорду сприяв успішний старт нового фільму “Світ Юрського періоду: Відродження”, де Йоганссон виконала головну роль експертки з таємних операцій Зори Беннетт. За перший тиждень прокату картина принесла акторці $318 мільйонів. Це дозволило їй обійти в списку найкасовіших акторів Семюела Л. Джексона, Роберта Дауні-молодшого, Зої Салдану й Кріса Пратта.

Основний внесок у фінансовий успіх акторки зробила участь у франшизі “Месники” від Marvel, а саме роль Наташі Романофф (Чорної вдови).

Її досягнення є тим більш приголомшливим, зважаючи на значний розрив у представництві жінок серед найкасовіших кіноакторів. До першої двадцятки, окрім Йоганссон і Салдани, потрапила лише Емма Вотсон (16 місце).

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Опубліковано: 08 липня 2025
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