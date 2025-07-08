Активісти зупинили незаконні роботи на фундаментах палацу Розумовського

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Артем Черничко
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Громадські активісти ввечері 7 липня зупинили незаконні роботи на фундаментах палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві. Збудований у 1799 році палац розташований на вулиці Мазепи, 3В та 3Г. Забудовник планує звести там офісний центр.

Про це повідомили в ГО "Спадщина”.

На місце прибули інспектори Мінкульту та департаменту охорони культурної спадщини КМДА, які зафіксували численні порушення. Забудовник, ТОВ “Собі”, проводив демонтажні роботи, які не були погоджені в проєктній документації. Також представники компанії не допустили інспектора ДОКС на будмайданчик.

Внаслідок цих "робіт" забудовник встиг демонтувати дві історичні стіни з жовтої київської цегли та частково пошкодити склепіння фундаментів гетьманського палацу. Громадськість вимагає реакції Київської міської прокуратури та притягнення до відповідальності винних у руйнуванні історичної пам'ятки.

У травні 2025 року фундаменти палацу Розумовського отримали офіційний охоронний статус — Мінкульт включив їх до Держреєстру нерухомих пам’яток. Попри це, ТОВ “Собі” планує побудувати на цьому місці офісний центр. Пояснюючи демонтаж, представник забудовника заявив, що компанія зберігає фундамент, тоді як історичні стіни та перекриття не мають цінності.

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Опубліковано: 08 липня 2025
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