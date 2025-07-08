Активісти зупинили незаконні роботи на фундаментах палацу Розумовського

Громадські активісти ввечері 7 липня зупинили незаконні роботи на фундаментах палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві. Збудований у 1799 році палац розташований на вулиці Мазепи, 3В та 3Г. Забудовник планує звести там офісний центр.

Про це повідомили в ГО "Спадщина”.

На місце прибули інспектори Мінкульту та департаменту охорони культурної спадщини КМДА, які зафіксували численні порушення. Забудовник, ТОВ “Собі”, проводив демонтажні роботи, які не були погоджені в проєктній документації. Також представники компанії не допустили інспектора ДОКС на будмайданчик.

Внаслідок цих "робіт" забудовник встиг демонтувати дві історичні стіни з жовтої київської цегли та частково пошкодити склепіння фундаментів гетьманського палацу. Громадськість вимагає реакції Київської міської прокуратури та притягнення до відповідальності винних у руйнуванні історичної пам'ятки.