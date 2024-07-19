Українська мережа “Реберня” відкрила ресторан у польському Лодзі

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Ірина Маймур
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Українська мережа “Реберня” відкрила ресторан у польському Лодзі.

Це їхній перший заклад у ЄС, повідомив глава і співвласник холдингу !Fest Андрій Худо.

“Важливий день для нас сьогодні — ми відкрили першу „Реберню“ на теренах ЄС — в польському місті Лодзь! Вірю, що для гостей в Польщі це буде любов. Дякую команді і партнерам”, — написав він.

Площа польської “Реберні” становить майже 1000 кв. м разом із літньою терасою. Назву закладу залишили, однак адаптували логотип для нового закордонного ринку. Ресторан працюватиме під вивіскою Rebernia. Ribs & craft beer.

Окрім фірмових реберець та страв, що пропонують у закладах “Реберня” в Україні, у польському встановили 16 кранів крафтового пива від львівської броварні “Правда”.

Ресторан у Лодзі знаходиться за адресою Drewnowska 58, Manufaktura.

Раніше ми писали, що "Реберню" відкриють разом із польськими партнерами-франчайзі.

Фото: Андрій Худо, “Реберня”

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Опубліковано: 19 липня 2024
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