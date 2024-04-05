Українська мережа “Реберня” відкриє перший заклад у Польщі
Український холдинг !FEST в травні 2024 року відкриє першу "Реберню" в Польщі. Ресторан запрацює в Лодзі.
Про це пише Forbes.
Проєкт реалізують разом із польськими партнерами-франчайзі.
Площа польської “Реберні” становитиме майже 1000 кв. м разом із літньою терасою.
Назву закладу залишать, однак адаптують логотип для нового закордонного ринку. Ресторан працюватиме під вивіскою Rebernia. Ribs & craft beer.
Мережа "Реберня" є моноформатом. Основна страва закладу – це ребра на грилі, а решта асортименту формується довкола основного продукту. Тому продукти, які творять ідентичність ресторану, постачатимуть зі Львова, зазначають власники. Натомість іншу сировину використовуватимуть і від місцевих постачальників.
Основним брендом пива у польській “Реберні” буде "Правда", яке холдинг !FEST самостійно виготовляє у Львові.
Раніше ми писали, що у Лондоні відкрився перший заклад української мережі "П'яна вишня". Вона також належить до холдинга !FEST.
Фото: !FEST