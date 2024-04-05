Українська мережа “Реберня” відкриє перший заклад у Польщі

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Ірина Маймур
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Український холдинг !FEST в травні 2024 року відкриє першу "Реберню" в Польщі. Ресторан запрацює в Лодзі.

Про це пише Forbes.

Проєкт реалізують разом із польськими партнерами-франчайзі.

Площа польської “Реберні” становитиме майже 1000 кв. м разом із літньою терасою.

Назву закладу залишать, однак адаптують логотип для нового закордонного ринку. Ресторан працюватиме під вивіскою Rebernia. Ribs & craft beer.

Мережа "Реберня" є моноформатом. Основна страва закладу – це ребра на грилі, а решта асортименту формується довкола основного продукту. Тому продукти, які творять ідентичність ресторану, постачатимуть зі Львова, зазначають власники. Натомість іншу сировину використовуватимуть і від місцевих постачальників.

Основним брендом пива у польській “Реберні” буде "Правда", яке холдинг !FEST самостійно виготовляє у Львові.

Раніше ми писали, що у Лондоні відкрився перший заклад української мережі "П'яна вишня". Вона також належить до холдинга !FEST.

Фото: !FEST

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Опубліковано: 05 квітня 2024
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