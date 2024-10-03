7 фактів про знаменитий французькій лікер

Однак в 1863 році до рук французького виноторговця Олександра Леграна потрапили старі папери, в яких він знайшов докладний рецепт Бернардо Вінчеллі! Не зволікаючи ні дня, месьє Легран вирішив відновити виробництво легендарного лікеру, якому в пам’ять про засновників дав ім’я Bénédictine.

Компоненти ділять на чотири групи і кожну групу, змішавши, дистилюють окремо. Якісь — в аламбіках один раз, інші — з повторною дистиляцією в ректифікаційній мідній колоні. Потім ці чотири дистиляти змішують у секретній пропорції, заливають у дубові бочки і залишають відпочивати в підвалах на 8 місяців.

Після цього в купаж додають мед і настій шафрану — вони надають лікеру характерного бурштинового відтінку. Після цього купаж відправляють у підвали відпочивати ще на 4 місяці. Після цього лікер фільтрують і відправляють цистернами на розлив у пляшки на завод в департамент Гар на півдні Франції.