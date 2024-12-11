“Охматдит” оголосив два нові тендери на відбудову пошкоджених будівель: деталі

“Охматдит” оголосив два тендери на розробку проєктної документації для ремонту постраждалих будівель.

Про це повідомили в адміністрації лікарні.

Один тендер стосується будівлі лікувально-діагностичного комплексу, другий – трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції.

Вартість розробки проєктної документації для відновлення корпусу оцінюється в 14 010 947 грн з ПДВ, а завершити роботи планують до 1 липня 2025 року.

Щодо другого тендера , який передбачає відновлення підстанції, його вартість становить 2 967 840 грн з ПДВ, із терміном виконання до 1 травня 2025 року.

Координацію та контроль відновлювальних робіт здійснюватиме іспанська інжинірингова компанія Eptisa Servicios de Ingenieria, S.L., яку залучили МОЗ України та Світовий банк. Наразі фахівці вже підготували завдання на проєктування, провели аналіз технічних звітів і попередніх кошторисів.

Роботи фінансуватимуться з державного бюджету.

Нагадаємо, зранку 8 липня ворог завдав ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” .

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні . Після чого генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

На початку вересня стало відомо, що роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Проте вже у жовтні стало відомо, що “Охматдит” підписав договір з підрядником для першочергової відбудови лікарні. Платником у зазначеній закупівлі є БФ “Таблеточки”.

У листопаді в “Охматдиті” завершили перші протиаварійні роботи. Розпочати відбудову планували навесні.

Фото: пресслужба МОЗ