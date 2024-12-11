Uklon планує запустити автобусні перевезення: як це працюватиме
Uklon може запустити автобусні перевезення через свій застосунок.
Про це повідомив Forbes співзасновник компанії Сергій Смусь.
За словами Смуся, новий сервіс планують реалізувати у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників.
"Ми зможемо обирати перевізників за рейтингами та відгуками користувачів", – зазначив він.
Компанія планує стартувати з найпопулярніших маршрутів і поступово розширювати перелік напрямків. Серед популярних закордонних напрямків виокремлюють Польшу — з неї хочуть розпочати.
Фото: HeyBus
Опубліковано: 11 грудня 2024