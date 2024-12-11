Uklon планує запустити автобусні перевезення: як це працюватиме

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Ірина Маймур
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Uklon може запустити автобусні перевезення через свій застосунок.

Про це повідомив Forbes співзасновник компанії Сергій Смусь.

За словами Смуся, новий сервіс планують реалізувати у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників.

"Ми зможемо обирати перевізників за рейтингами та відгуками користувачів", – зазначив він.

Компанія планує стартувати з найпопулярніших маршрутів і поступово розширювати перелік напрямків. Серед популярних закордонних напрямків виокремлюють Польшу — з неї хочуть розпочати.

Фото: HeyBus

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Опубліковано: 11 грудня 2024
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