5 рецептів домашнього печива на Різдво

На різдвяні свята або на щодень, під келих вина, чашку запашного чаю або кухлик ароматного гарбузового лате зі спеціями — домашнє печиво доречно завжди.

Зібрали для вас п'ять рецептів домашнього печива на будь-який смак: імбирне, шоколадне, лимонне, апельсиново-шоколадне і вівсяне. Приготуйте і пригостіть найрідніших.

А якщо ви шукаєте перевірені рецепти солодких пирогів , радимо зазирнути в цю добірку, де ми зібрали смачні рецепти від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті .

Імбирне печиво

Фото: Instagram/zhrmndg

Знадобиться:

борошно — 400 г

рідкий мед — 2 ст. л.

вершкове масло — 100 г

цукор — 100 г

яйце — 1 шт.

сода — 1 ч. л.

мелений імбир — 1 ч. л.

кориця — 1 ч.л.

мускатний горіх — 0.5 ч. л.

Як готувати:

З’єднати мед, масло, цукор і розтопити на водяній бані, до повного розчинення цукру і меду. Додати соду, гарно перемішати до утворення світлої піни. Потім додати спеції, постійно помішуючи, щоб гарно з’єднати все з рідиною, та зняти з водяної бані. Дати охолонути суміші 10 хвилин, додати яйце, перемішати. Всипати борошно і замісити м’яке тісто, яке не липне до рук. Тісто загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин. Розкачати тісто 5 мм, вирізати фігурки, які за обережно перенести на деко, застелене пергаментом. Викласти печиво на відстані одне від одного. Випікати в розігрітій до 180 духовці 5 хвилин. Важливо не пересушити печиво. Готове печиво можна остудити. Можна їсти його просто так, або ж прикрасити глазур’ю чи розтопленим шоколадом.

Шоколадне печиво з тріщинками

Фото: Instagram/kimia.bakery

Знадобиться:

борошно — 150 г

цукрова пудра — 200 г + для обвалювання

вершкове масло — 60 г

какао — 60 г

розпушувач — 1 ч. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

яйця — 2 шт.

Як готувати:

Борошно, пудру, какао, розпушувач змішати, додати масло і розтерти в крихту. Яйця збити з ванільним цукром, влити в суху суміш і замісити тісто руками. Краще використовувати рукавички, бо тісто буде в’язким і прилипатиме до рук (спокійно, так і треба). Більше борошна додавати не варто, бо печиво буде сухим. Накрити харчовою плівкою і на годину прибрати в холодильник. Коли тісто застигне, сформувати кульки розміром з волоський горіх і щедро обваляти в цукровій пудрі. Викласти на застелене пергаментом деко та поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Випікати 8-10 хвилин. Готове печиво остудити (коли ви дістанете його, може здатися що воно вологе, це нормально). Печиво з тріщинками виходить хрустке зверху і м’яке всередині.

Апельсинове печиво з шоколадом

Фото: Instagram/kingarthurbaking

Знадобиться:

вершкове масло — 200 г

пшеничне борошно — 3 склянки

цукор — 1 склянка

яйця — 5 шт.

сода — 1/3 ч. л.

оцет або лимонний сік — 1 ч. л.

апельсин — 1 шт.

шоколадні дропси — 50 г

сіль — щіпка

Як готувати:

З апельсина натерти цедру (без білої частини). Масло розтопити. Найкраще буде, якщо просто дістати його з холодильника та залишити в мисці на ніч у теплому місці. Яйця збити із цукром до утворення піни. Потім додати туди розтоплене масло і перемішати. Додати сіль, гашену лимонним соком або оцтом соду та апельсинову цедру. Перемішати і поступово додавати борошно. Борошно додавати, поки тісто не стане щільним і не буде легко відходити від руки. Коли тісто буде еластичним, розкачати його на посипаній борошном поверхні і вирізати фігурки. Викласти фігурки на застелене пергаментом деко. В кожне печиво покласти шматочки шоколаду, трошки вдавлюючи його в тісто. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Випікати 15-20 хвилин.

Лимонне печиво

Фото: Instagram/gingersnapsbakingaffairs

Знадобиться:

яйця — 2 шт.

цукор — 0.5 склянки

лимонний сік — 3 ст. л.

олія — 2 ст. л.

цедра половини лимона

розпушувач — 1 ч. л.

борошно — 210 г

кукурудзяний крохмаль — 50 г

молоко — 120 мл

цедра — для декору

Як готувати:

Яйця збити разом із цукром, лимонною цедрою, рослинною олією та лимонним соком до однорідності. В окремій мисці змішати борошно, кукурудзяний крохмаль і розпушувач. Поступово додати суху суміш до яєчної маси та перемішувати до отримання однорідного тіста. Покласти тісто в холодильник на 30 хвилин для охолодження. Після охолодження сформувати з тіста кульки, викласти їх на застелене пергаментом деко і притиснути дном склянки. Випікати при температурі 180°C протягом 15 хвилин. Готове печиво остудити та присипати лимонною цедрою.

Яблучно-вівсяне печиво

Фото: Instagram/joshisbaking

Знадобиться:

вівсяні пластівці — 350 г

кефір — 1 склянка

яблука — 2 шт.

улюблені сухофрукти — 50 г

рідкий мед — 1 ст. л.

Як готувати: