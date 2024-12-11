5 рецептів домашнього печива на Різдво
На різдвяні свята або на щодень, під келих вина, чашку запашного чаю або кухлик ароматного гарбузового лате зі спеціями — домашнє печиво доречно завжди.
Зібрали для вас п'ять рецептів домашнього печива на будь-який смак: імбирне, шоколадне, лимонне, апельсиново-шоколадне і вівсяне. Приготуйте і пригостіть найрідніших.
А якщо ви шукаєте перевірені рецепти солодких пирогів, радимо зазирнути в цю добірку, де ми зібрали смачні рецепти від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті.
Імбирне печиво
Знадобиться:
- борошно — 400 г
- рідкий мед — 2 ст. л.
- вершкове масло — 100 г
- цукор — 100 г
- яйце — 1 шт.
- сода — 1 ч. л.
- мелений імбир — 1 ч. л.
- кориця — 1 ч.л.
- мускатний горіх — 0.5 ч. л.
Як готувати:
- З’єднати мед, масло, цукор і розтопити на водяній бані, до повного розчинення цукру і меду.
- Додати соду, гарно перемішати до утворення світлої піни. Потім додати спеції, постійно помішуючи, щоб гарно з’єднати все з рідиною, та зняти з водяної бані.
- Дати охолонути суміші 10 хвилин, додати яйце, перемішати. Всипати борошно і замісити м’яке тісто, яке не липне до рук.
- Тісто загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин.
- Розкачати тісто 5 мм, вирізати фігурки, які за обережно перенести на деко, застелене пергаментом.
- Викласти печиво на відстані одне від одного. Випікати в розігрітій до 180 духовці 5 хвилин. Важливо не пересушити печиво.
- Готове печиво можна остудити. Можна їсти його просто так, або ж прикрасити глазур’ю чи розтопленим шоколадом.
Шоколадне печиво з тріщинками
Знадобиться:
- борошно — 150 г
- цукрова пудра — 200 г + для обвалювання
- вершкове масло — 60 г
- какао — 60 г
- розпушувач — 1 ч. л.
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- яйця — 2 шт.
Як готувати:
- Борошно, пудру, какао, розпушувач змішати, додати масло і розтерти в крихту.
- Яйця збити з ванільним цукром, влити в суху суміш і замісити тісто руками. Краще використовувати рукавички, бо тісто буде в’язким і прилипатиме до рук (спокійно, так і треба). Більше борошна додавати не варто, бо печиво буде сухим.
- Накрити харчовою плівкою і на годину прибрати в холодильник.
- Коли тісто застигне, сформувати кульки розміром з волоський горіх і щедро обваляти в цукровій пудрі.
- Викласти на застелене пергаментом деко та поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Випікати 8-10 хвилин.
- Готове печиво остудити (коли ви дістанете його, може здатися що воно вологе, це нормально). Печиво з тріщинками виходить хрустке зверху і м’яке всередині.
Апельсинове печиво з шоколадом
Знадобиться:
- вершкове масло — 200 г
- пшеничне борошно — 3 склянки
- цукор — 1 склянка
- яйця — 5 шт.
- сода — 1/3 ч. л.
- оцет або лимонний сік — 1 ч. л.
- апельсин — 1 шт.
- шоколадні дропси — 50 г
- сіль — щіпка
Як готувати:
- З апельсина натерти цедру (без білої частини). Масло розтопити. Найкраще буде, якщо просто дістати його з холодильника та залишити в мисці на ніч у теплому місці.
- Яйця збити із цукром до утворення піни. Потім додати туди розтоплене масло і перемішати.
- Додати сіль, гашену лимонним соком або оцтом соду та апельсинову цедру. Перемішати і поступово додавати борошно. Борошно додавати, поки тісто не стане щільним і не буде легко відходити від руки.
- Коли тісто буде еластичним, розкачати його на посипаній борошном поверхні і вирізати фігурки.
- Викласти фігурки на застелене пергаментом деко. В кожне печиво покласти шматочки шоколаду, трошки вдавлюючи його в тісто. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Випікати 15-20 хвилин.
Лимонне печиво
Знадобиться:
- яйця — 2 шт.
- цукор — 0.5 склянки
- лимонний сік — 3 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- цедра половини лимона
- розпушувач — 1 ч. л.
- борошно — 210 г
- кукурудзяний крохмаль — 50 г
- молоко — 120 мл
- цедра — для декору
Як готувати:
- Яйця збити разом із цукром, лимонною цедрою, рослинною олією та лимонним соком до однорідності.
- В окремій мисці змішати борошно, кукурудзяний крохмаль і розпушувач. Поступово додати суху суміш до яєчної маси та перемішувати до отримання однорідного тіста.
- Покласти тісто в холодильник на 30 хвилин для охолодження. Після охолодження сформувати з тіста кульки, викласти їх на застелене пергаментом деко і притиснути дном склянки.
- Випікати при температурі 180°C протягом 15 хвилин. Готове печиво остудити та присипати лимонною цедрою.
Яблучно-вівсяне печиво
Знадобиться:
- вівсяні пластівці — 350 г
- кефір — 1 склянка
- яблука — 2 шт.
- улюблені сухофрукти — 50 г
- рідкий мед — 1 ст. л.
Як готувати:
- Вівсянку змішати з кефіром, щоб вийшла доволі густа кашка. Залишити на 30-40 хвилин, щоб вівсянка трошки розбухла.
- Потім додати терті яблука, мед і улюблені сухофрукти: родзинки, в'ялену вишню або журавлину, порізану шматочками курагу тощо.
- Змоченими у воді руками сформувати кульки та викладати їх на застелене пергаментом деко, трошки притискаючи долонею, щоб печиво вийшло трошки пласким.
- Випікати за температури 200 градусів 20-30 хвилин.
Опубліковано: 11 грудня 2024
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