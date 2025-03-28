В Україні відкрили першу мечеть для військових-мусульман

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Ірина Маймур
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В Україні за ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони запрацювала перша військова мечеть Ас-Салам.

Про це повідомило ГУР на своїй сторінці у Facebook.

Урочисте відкриття розпочалося з читання Корану та спільної молитви.

Як розповів військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, мечеть стане місцем постійних пʼятничних молитв, духовних зустрічей і навчання читанню Корану. Священна книга доступна тут українською та арабською мовами.

На відкритті були присутні військовослужбовці ГУР, представники Міноборони, духовенство та генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Фото: ГУР МО України

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Опубліковано: 28 березня 2025
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