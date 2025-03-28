В Україні відкрили першу мечеть для військових-мусульман
В Україні за ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони запрацювала перша військова мечеть Ас-Салам.
Про це повідомило ГУР на своїй сторінці у Facebook.
Урочисте відкриття розпочалося з читання Корану та спільної молитви.
Як розповів військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, мечеть стане місцем постійних пʼятничних молитв, духовних зустрічей і навчання читанню Корану. Священна книга доступна тут українською та арабською мовами.
На відкритті були присутні військовослужбовці ГУР, представники Міноборони, духовенство та генерал-лейтенант Кирило Буданов.
Фото: ГУР МО України
Опубліковано: 28 березня 2025
На Київщині збудують мікрорайон для 3 тисяч переселенців з Маріуполя У Києві запустили першу екомашину для збору батарейок на перероблення “Ми реставруємо старі хати і розвиваємо зелений туризм на Черкащині” – Історія проєкту “Бабусина Хатка” Загальний виторг сягнув більше 2 млрд гривень: які книгарні були найприбутковішими у 2024 році