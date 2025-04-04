Броварня Mova з Дніпра отримала дві нагороди на World Alcohol-Free Awards 2025
Команда української броварні Mova з Дніпра отримала дві нагороди на World Alcohol-Free Awards 2025 – "золото" за темне Non-alcohol та "бронзу" за світле Non-alcohol.
Про це повідомили на сайті премії.
"Ноти смаженої кави, патоки та іриски ведуть до чудово збалансованого смаку з солодким солодом та ідеальною кількістю гіркоти", — йдеться у примітках журі про темне non-alcohol від Mova.
До того ж, серед призерів є ще одне пиво, де згадана Україна – пиво Slice of Spice, яке здобуло "бронзу" від компанії Pari Drinks Inc, яка заснована в Торонто, проте невідомо хто з українців працював у команді над створенням Slice of Spice.
Опубліковано: 04 квітня 2025
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