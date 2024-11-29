Українське пиво Pravda здобуло дві срібні медалі на European Beer Star 2024
Броварня Pravda зі Львова здобула дві срібні нагороди на престижному конкурсі European Beer Star 2024.
Про це команда повідомила у соцмережах.
У категорії "Балтійський портер" медаль отримав Porter Leopolis, а в категорії "Міцне димне пиво" відзначили напій Смок.
"Ці нагороди — не просто медалі. Вони підтверджують, що наша любов до пива та прагнення до досконалості приносять результати", — зазначили у команді Pravda.
European Beer Star 2024 — це відомий конкурс, в якому беруть участь пивовари з усього світу. Він відзначає найкращі пивні напої з усього світу вже протягом 20 років.
Фото: Pravda
Опубліковано: 29 листопада 2024