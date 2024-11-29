Українське пиво Pravda здобуло дві срібні медалі на European Beer Star 2024

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Ірина Маймур
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Броварня Pravda зі Львова здобула дві срібні нагороди на престижному конкурсі European Beer Star 2024.

Про це команда повідомила у соцмережах.

У категорії "Балтійський портер" медаль отримав Porter Leopolis, а в категорії "Міцне димне пиво" відзначили напій Смок.

"Ці нагороди — не просто медалі. Вони підтверджують, що наша любов до пива та прагнення до досконалості приносять результати", — зазначили у команді Pravda.

European Beer Star 2024 — це відомий конкурс, в якому беруть участь пивовари з усього світу. Він відзначає найкращі пивні напої з усього світу вже протягом 20 років.

Фото: Pravda

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Опубліковано: 29 листопада 2024
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