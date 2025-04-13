5 порад, як економити на мобільному зв'язку

Стрімке зростання цін спонукає шукати способи економити кошти. Зокрема, і на мобільному зв'язку. Чи існує якийсь спосіб це зробити? Так, і не один. Даємо кілька корисних порад, які допоможуть вам заощаджувати на мобільному зв'язку.

Перегляньте свій тарифний план

Багато людей користуються одним і тим самим тарифом багато років, забуваючи про те, що з часом мобільні оператори змінюють тарифи та ціни на них. Подивіться, що пропонує ваш мобільний оператор — можливо, в нього є більш привабливі пропозиції.

Використання пакета послуг дозволяє значно заощадити на мобільному зв'язку. Тож при виборі тарифу подумайте, на що саме ви витрачаєте свій мобільний зв'язок. Можливо, ви любите теревенити по телефону? Тоді вибирайте пакет послуг з великою або необмеженою кількістю хвилин. Потрібен лише інтернет? Звертайте увагу на кількість ГБ у тарифному плані.

Змініть оператора

Якщо ви подивилися всі тарифи вашого мобільного оператора, але вони вас не влаштовують, перевірте умови, які пропонують інші оператори. Можливо, їхня пропозиція вас задовольнить більше.

У мережі супермаркетів «Сільпо», наприклад, пропонують безкоштовний мобільний зв’язок Yezzz! , користуватися яким можна без жодних оплат. Треба лише купувати продукти в «Сільпо» та виконувати умови акцій Власного рахунку. А навіть якщо вам не вдастся виконати умови акціїї, потрібно буде сплатити лише 200 грн за 30 днів користування послугою.

Щоб отримати мобільний зв’язок Yezzz!, необхідно придбати стартовий пакет на касах «Сільпо», або зареєструвати свій номер lifecell в застосунку «Сільпо» в розділі Yezzz! Якщо у вас мобільний номер іншого оператора, ви можете стати абонентом lifecell, скориставшись послугою перенесення номеру. Ваш телефонний номер і код при цьому залишаються незмінними, тож не варто переживати про те, що рідні втратять із вами контакт, або вам доведеться переприв’язувати номер у мобільних додатках.

Використовуйте месенджери

Якщо ви хочете заощадити на дзвінках та SMS, використовуйте різні меседжери для спілкування. Зазвичай програми на кшталт WhatsApp, Viber, Telegram або Facebook Messanger не вимагають оплати за надсилання повідомлень.

Отже, спілкуватися можна безкоштовно не лише з друзями в Україні, а й за кордоном, не сплачуючи за роумінг.

Переходьте на контракт

Контракти часто пропонують абонентам вигідніші тарифи або якісь бонуси: наприклад, дешеві дзвінки, більше трафіку чи більшу кількість SMS. За користування певними програмами контрактні тарифи не стягують плату, тому юзати їх можна в необмеженій кількості.

Тим часом тарифні плани абонентів передплати зазвичай дорожчі або містять менше послуг, ніж у контракті.

Користуйтеся кешбеком

Багато мобільних операторів пропонують кешбек за покупки в їхніх фірмових магазинах або магазинах-партнерів. Частину грошей від суми покупки ви можете використати для поповнення свого балансу. Крім того, поповнити рахунок мобільного можна коштами з картки «Національний кешбек» від держави.

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