У “Дії” запрацював “Національний кешбек”: як долучитися до програми

З 2 вересня в “Дії” запрацював “Національний кешбек” , повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Програма передбачає повернення громадянам 10% від вартості придбаних українських товарів. Тож щомісяця українці зможуть отримати до 3 тисяч гривень.

Перший місяць сервіс працюватиме у форматі бета-тестування.

Як долучитися до програми як покупець

У банківському додатку або безпосередньо в банку надайте згоду на передачу інформації про транзакції з обраних карток під час покупок у магазинах-учасниках програми. Нині з програмою працюють Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк.

Відкрийте спеціальну картку для отримання кешбеку в одному з банків-учасників програми.

Оновіть додаток “Дія” до останньої версії та оберіть послугу “Національний кешбек”. У додатку вкажіть спеціальну картку, на яку щомісяця надходитиме кешбек.

Робіть покупки у магазинах-учасниках, обираючи товари від українських виробників та розраховуючись зареєстрованою карткою.

Наступного дня після покупки перевірте баланс кешбеку в “Дії”.

Механізм нарахування кешбеку

Зароблені за місяць кошти будуть нараховуватись на спеціальну картку щомісяця до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за покупки у вересні надійде на рахунок до 20 жовтня.

Використати кошти, отримані у 2024 році, можна до 31 січня 2025 року. Зняти готівку з рахунку неможливо.

Зараз кешбек нараховують в Аврорі, АТБ, Novus, Екомаркеті, VARUS, Окко, WOG, UKRNAFTA, мережі аптек «АНЦ». Нові торгові точки приєднуватимуться щодня.

Список продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек, можна знайти за цим посиланням.

Гроші, що надійшли, можна витратити на оплату комунальних послуг, медичні потреби, транспорт, мобільний зв’язок, відвідування спортивних заходів, кіносеанси або пожертвувати на підтримку Сил оборони чи інвестувати у військові облігації.

Як долучитися до програми як виробник

Увійти на портал "Дія", перейти у розділ "Бізнес", після — "Підприємництво" та обирати послугу "Перелік виробників та товарів українського походження".

Авторизуватися електронним підписом.

Ознайомитися з умовами програми.

Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію: повна назва; коротка назва; EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації; брендова назва.

Підписати заяву електронним підписом.

Участь виробників — добровільна. Реєстрація вже розпочалася і триватиме, поки триває програма. Наразі зареєстровано 600 виробників і майже 40 тисяч товарів.

Фото: Українська Рада Торгових Центрів