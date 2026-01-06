Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях
МАФопад: чи будемо ми сумувати за кіосками?

Ельміра Еттінгер 06 січня 2026
На Хрещатику демонтували МАФи — усього прибрали 19 кіосків. Серед них стояв й один оригінальний кіоск 1950-х, який самі архітектори післявоєнного Києва називали «малою формою, яка доповнювала архітектуру будівель». Чи має він відправитися на звалище разом з іншими?

Більшість МАФів з’явилася на Хрещатику 2007 року. Після того, як Україна та Польща виграли тендер на проведення чемпіонату Євро-2012, у Варшаві мали відкрити турнір, а закрити — в Києві. Очікувалося, що Хрещатиком курсуватимуть тисячі туристів, тому влада вирішила збільшити кількість торговельних точок з напоями та їжею.

Усього встановили 19 нових яток. Їх виготовляли на заводі «Продмаш». Вони мали більшу площу, додаткове засклення і гранітну основу. Вартість кожного кіоска 2007 року становила $10-20 тисяч.

Мафи робили в єдиному дизайні «Виноградна лоза» — через оздоблення, що імітувало рослину, як на двох кіосках, котрі стояли на перетині Хрещатика і Прорізної ще з 1950-х років.

Один з них було пошкоджено пожежею під час чемпіонату. Тому на заміну зробили репліку. Голова Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов пообіцяв, що незабаром цей МАФ демонтують.

Останній справжній кіоск 1950-х демонтувати не будуть, бо він перебуває у приватній власності й вважається об’єктом нерухомості, а не МАФом. Власники не змінювали ні його кольору, ні оригінальних матеріалів. Він залишився єдиним прикладом ансамблевої забудови Хрещатика, коли проєктувальники надавали увагу малим архітектурним формам, які б доповнювали великі будівлі.

Усі фото: Олександр Бурлака, спеціально для БЖ
