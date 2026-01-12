Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві

Після тривалої паузи легендарна спортивна локація біля Національного комплексу « Експоцентр України » ( « ВДНГ ») знову приймає гостей — тут пропонують відпочити на найбільшій ковзанці країни. Фотографка Ліза Букреєва зняла відвідувачів арени спеціально для БЖ.

Льодовий стадіон, зведений 1975 року як база для професійного ковзанярського спорту, останніми роками фактично не працював. Однак 1 січня 2026 року команда проєкту «Стадіон Культури» за підтримки меценатів повернула цьому місцю життя. Колишня тренувальна база перетворилася на сучасний простір, де кияни знову можуть відчути атмосферу катання на натуральному льоду просто неба — так само, як колись.

Локація розташована у пішій доступності від метро: 5 хвилин від станції «Іподром» та 10 — від «Виставкового центру». Арена вражає масштабами: на 8500 м² натурального льоду розмістили професійний трек, малу ковзанку та зону для початківців. Вартість безлімітного катання становить 300 грн, а для дітей до 5 років вхід вільний.



