Дубай — місто архітектурних гріхів

Футуристичний, висотний, сяючий — Дубай створений, щоб дивитися на нього зі спорткара або, ще краще, приватного гелікоптера. Однак з погляду пішохода місто видається зовсім не таким. Розповідаємо, чим воно жертвує заради ефектної картинки — і до чого це призводить.

Місто, якому десятиліттями вибудовували репутацію безпечної гавані для туризму й капіталу, опинилося в епіцентрі війни. Іранські дрони та ракети вдарили по консульству США, міжнародному аеропору, п’ятизірковому «Фермонт Палм» та «Бурдж-аль-Арабу» — готелю з неофіційним статусом семизіркового.

Ці удари вразили головний актив Дубаю — образ престижу, вкладеного в саму суть міста з його хмарочосами і штучними островами. Цей образ створювався із середини ХХ століття, після того як відкриття нафтових родовищ перетворило поселення в пустелі на 10 тисяч людей на мегаполіс посеред піску.

Забудова Дубаю вздовж шосе шейха Заїда. Фото: Y Nakanishi / Flickr

Забудова тут від початку була щільна, висотна та орієнтована на масштабування. Місто швидко розросталося вздовж узбережжя та автомагістралі шосе шейха Заїда — головної транспортної артерії, що поєднує його зі столицею ОАЕ Абу-Дабі. Саме ця вісь визначила напрям розвитку: замість класичного колоподібного міста — витягнута вздовж траси й берега смуга, до якої послідовно додаються нові квартали.

І саме це зумовило багато майбутніх проблем.

Перекричати сусідів

Дубай став місцем із ставкою на видовищність. Якщо хмарочоси — то найвищі, якщо торговельні центри — то гігантоманські. Водночас такий підхід призвів до парадоксу: місто, що так активно працює над своїм іміджем, не має обличчя.

Мало не кожна будівля — окремий маркетинговий продукт, а не частина живої тканини міста. Проєктування дубайських будівель підлягає логіці ефектності: вражати туристів є важливішим за проєктування з урахуванням комфорту, доцільності та взаємодії з довкіллям. У підсумку виникла архітектурна какофонія, де будівлі намагаються «перекричати» сусідні.

Чимало знакових проєктів навіть будували з розрахунку, що на них дивитимуться з висоти пташиного польоту. Так, готель «Бурдж-аль-Араб» ефектним видається лише здалеку. Те, що штучний острів Пальма Джумейра має форму власне пальми, можна розгледіти лише з гелікоптера або з верхніх поверхів готелю «Атлантіс Роял». З іншого ракурсу це просто магістраль, обрамлена приватними віллами та огорожами.

Штучний острів Пальма Джумейра і готель «Атлантіс Роял». Фото: Christoph Kilger / Flickr

Штучний острів Пальма Джумейра. Фото: Rita Willaert / Flickr

Надсучасні скляні вежі та псевдоісторичні фасади співіснують поруч, але рідко складаються в цілісну картину. Так, у районі Даунтаун Дубай височіє неофутуристична «Бурдж-Халіфа» — найвищий хмарочос світу. Біля його підніжжя розташований комплекс «Олд Таун», що імітує традиційну арабську забудову з вітровими вежами. Поруч — «Дубай Мол» у стилі американських торговельних центрів 1990-х.

Подібний архітектурний хаос можна побачити і в панорамах району Бізнес-Бей та вздовж шосе шейха Заїда. «Черчіль Резиденс» наслідує «Емпайр-стейт-білдінг», вежа нового Всесвітнього торговельного центру має елементи неоготики. Архітектурна калейдоскопічність — лише одна з проблем. Інша — в тому, що Дубай став чимось на кшталт траси Formula-1, де архітектори змагаються в швидкості. Наприклад, вежа Айріс-Бей чи хмарочос «Призма», які 2006 року вважалися футуристичними, у 2026-му виглядають як застарілі гаджети.

Кожне нове покоління архітекторів пустельного міста намагається задати швидший, ніж у попередників, темп — настільки шалений, що минулі стилі, які б у будь-якому іншому місті здавалися б сучасними, тут здаються застарілими.

«Черчіль Резиденс». Фото: John Middleton / Flickr

Район Бізнес-Бей. Фото: Domenico Convertini / Flickr

Тематичний парк розваг

Звести стиль Дубаю до футуризму буде перебільшенням. Усе ж таки в місті є райони, які цитують традиційну арабську та перську архітектуру — хоч робиться це в дещо чудернацький спосіб. Наприклад, Олд Таун або Мадінат Джумейра, побудовані біля водних каналів, нагадують гіперреалістичні театральні декорації — здається, що потрапив радше до тематичного аквапарку за мотивами арабських казок, ніж до реального міста.

Потреба штучно створювати національну ідентичність не виникла б, якби міська адміністрація не знесла історичне місто. Так, у Дубаї існував район Бастакія — будинки з класичними перськими елементами, рельєфними базальтовими фасадами, великими прорізами, поглибленими лоджіями та прадавніми кондиціонерамии бадгірі (це вітрові вежі, які перенаправляли повітря вниз, охолоджуючи простір).

Комплекс Олд Таун. Фото: Serge Bystro / Flickr

Район Бастакія. Фото: Mario R / Flickr

У 1980-х район почали зносити під нову забудову. Британський архітектор Рейнер Оттер, який зупинявся в Бастакії, дізнавшись про її знесення, написав листа принцу Чарльзу з проханням про допомогу у збереженні кварталу. Відвідавши Дубай, принц запропонував шейхові Рашиду бін Саїду Аль Мактуму зберегти район, і той дослухався. Однак у 2005 році Бастакію все-таки реконструювали, замінивши забудову копіями старих будівель, неспівмірними з оригінальними пропорціями. Історичний район фактично зник.

Демонтувавши національну архітектуру, в Дубаї взялися за копіпаст. У Фелконсіті оф Вандерс побудували зменшені копії Ейфелевої вежі, пірамід Гізи і Тадж-Махала, а Ворлд Айлендс перетворили на Діснейленд, що імітує різні куточки світу. Так Дубай став постмодерністською цитатою — з підкресленою псевдоісторичністю і, можливо, несвідомо закладеною іронією.

Пішоходам вхід заборонено

Музей Майбутнього по праву вважають архітектурним шедевром. Вмістилище для експонатів, воно й саме нагадує експонат: спроєктоване у формі геометричної фігури під назвою тор, кола, що обертається навколо прямої осі, воно ніби створено для розглядання, а не використовування.

Музей, хоча в нього й можна потрапити, — це майже ізольований об’єкт, оточений швидкісними естакадами та паркінгами. Щоби підійти до нього пішки і роздивитися зблизька, а не з вікна автомобіля, доводиться долати складну логістичну смугу перешкод.

Музей Майбутнього. Фото: ACME / Flickr

Забудова Дубаю вздовж шосе шейха Заїда. Фото: Eduard Marmet / Flickr

Ця будівля — один з багатьох прикладів того, як архітектура міста замкнута на самій собі. Вона створена як декорація, не як місце для людей. Ізольованість будівель — лише одна з проблем. Навіть коли мешканці та туристи дістаються будівель, вони чуються зайвими поруч із ними.

Наприклад, хмарочоси вздовж шосе шейха Заїда або «Бурдж Халіфа» спроєктовані так, щоб вражати здалеку. Впритул же людина бачить лише глуху стіну. Данський архітектор Ян Гейл називає це явище «синдромом 60 миль на годину» — місто має ефектний вигляд лише тоді, коли пролітаєш повз нього спорткаром, але стає нудним і ворожим, якщо пересуватися пішки.

Розв'язка навколо Джумейра Лейкс Таурс. Фото: Guilhem Vellut / Flickr

Дубай завжди орієнтувався на автомобілістів — і це не могло не позначитися на проєктуванні. Житлові масиви Дубай Марина та Джумейра Лейкс Таурс розташовані один навпроти одного за 500 метрів, проте їх розділяє 12-смугове шосе шейха Заїда. Щоби потрапити з одного комплексу до іншого, пішохід мусить або перетнути складну систему наземних переходів біля станції метро, або об’їжджати магістральні розв’язки автомобілем протягом 10-15 хвилин.

А бізнес-кластери на кшталт Інтернет-Сіті чи Дизайн-Дистрикту будувалися як міста в місті з власною інфраструктурою. Проте в ширшому масштабі вони вставлені в місто наче модулі, оточені пустирями та естакадами, і лише частково взаємодіють із рештою міської тканини.

Інтернет-Сіті. Фото: rsetia67 / Flickr

Закритий клуб

Недружність до пішоходів насправді є частиною більшої проблеми. Місто від початку спроєктоване так, щоби посилювати сегрегацію. Простими словами — щоб мінімізувати контакти багатих та менш забезпечених. У Дубаї майже не існує скверів та зон для публічних зборів мешканців — точніше, вони приховані всередині житлових або комерційних комплексів. Вищий, середній та бідний класи автономні — кожен проводить час із собі рівними в закритих для інших зонах.

Наприклад, престижний район Емірейтс-Хіллс і більш доступний Джумейра Віллідж Серкл розташовані поруч, але розділені величезними розв’язками, парканами, КПП і парками. Мешканець Джумейри Віллідж Серкл не зможе навіть пройти повз Емірейтс-Хіллс: доступ туди можливий лише за картками для гостей готелів і біометричними даними для мешканців вілл.

Район Сонaпур. Фото: Jeffrey Martin / Flickr

Але по-справжньому ізольованими є трудові мігранти, які, власне, й будують Дубай. Вони живуть у трудових таборах, відокремлених від іншої забудови — системах гуртожитків із мінімальними зручностями. У найбільшому робітничому районі Сонaпур біля аеропорту в кімнатах живе по 4–8 людей, що користуються спільними санвузлами та кухнями.

Сегрегація підкреслюється і транспортною логістикою: робітників перевозять у закритих автобусах від табору до будівництва й назад. Місто чітко розділене на зони благополуччя для туристів і території для життя робітників. Між ними немає проміжного простору, скверів чи пляжів, де вони могли б зустрітися.

Місто-парник

Підхід, коли місто проєктується для престижу, неминуче впливає і на екологію.

Штучні острови, як-от Пальма Джумейра та новий Пальма Джебель-Алі, а також штучний архіпелаг Ворлд Айлендс, уже змінили екосистему Перської затоки. Їх будівництво призвело до застою води та підвищення її температури, а як результат — до загибелі риб, водоростей і коралів.

Штучні острови Пальма Джумейра і Ворлд Айлендс. Фото: Steffen Walther / Flickr

Останніми роками влада намагається це змінити, інвестуючи у відновлювану енергетику, громадський транспорт та «зелені» стандарти будівництва. Але сама логіка міста лишається незмінною: автомобілецентричність, тотальне кондиціонування та культ скла зробили Дубай енергетично ненажерливим — місто залежить від постійного споживання електроенергії, води й пального.

Одним із ключових джерел цієї залежності стали скляні хмарочоси. Така архітектура добре функціонує в Нью-Йорку, Шанхаї чи Лондоні, але не в пустелі: скло перетворює будівлі на «парники». Щоб охолодити споруди, потрібні колосальні витрати енергії. На противагу, традиційна арабська архітектура була масивною, закритою, із сонцезатінювальними конструкціями. У Дубаї ж здебільшого від цих принципів відмовлялися на користь «міжнародного стилю», який зробив місто безликим.

Каян Тауер. Фото: Guilhem Vellut / Flickr

O-14. Фото: Bart O'Doherty / Flickr

Ситуація дещо змінилася, коли 2014 року запровадили новий будівельний кодекс, що обмежує площу скління на фасадах до 60%. Наприклад, вежу Каян Тауер вкрили металевими панелями, які мінімізують пряме проникнення світла. Або ж інший варіант: 22-поверхову вежу O-14 обгорнули бетонною оболонкою з отворами, що захищає скляну споруду від сонця.

Архітектура Дубаю створювалася за капіталістичним принципом: «Більше, вище, дорожче». Навіть якби проєктувальники спробували змінити логіку забудови, це було б майже неможливо: Дубай — це найбільше місто країни, яке за розмірами не поступається американському штату Делавер. Реалізувати ревізію мегаполісу означало б витрати мільярдів доларів. Це суперечить капіталістичному принципу «Більше, вище, дорожче» та бажано «не обертаючись назад».