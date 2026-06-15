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Вогонь і танці: якою запам’ятаємо кіностудію Довженка на «Брудному Псі»
Репортаж

Вогонь і танці: якою запам’ятаємо кіностудію Довженка на «Брудному Псі»

Ірина МаймурЛіза Зуй 15 червня 2026
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13–14 червня на Національній кіностудії ім. Олександра Довженка відбувся фестиваль незалежної музики «Брудний Пес». У ніч після його завершення Росія атакувала Київ, пошкодивши корпуси й костюмний цех студії. Який вона мала вигляд за день до вибуху — у фотографіях Лізи Букреєвої.

Традиційно «Брудний Пес» проводили на Кирилівській, 71. Цього року фестиваль уперше перенесли на територію кіностудії. Упродовж двох днів на трьох сценах виступили близько 50 українських та іноземних артистів різних жанрів — від постхардкору до електроніки, хіп-хопу та ф’южн-джазу.

В «Ангарі» звучала важка й електронна музика. Поруч облаштували екшн-парк для скейтбордистів, BMX-райдерів і ролерів, де проходили змагання та показові виступи. Його центральним артоб’єктом став «Брудний Монстр Трак» — перероблена фестивальна автівка з колесами від вантажівки та металевим «ірокезом».

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Камерну сцену «Келлер» віддали танцювальній та експериментальній електроніці. У «Дворі» лунали хіп-хоп, джаз, інструментальна музика й електронні сети.

Одним із центрів тяжіння у «Дворі» стала стара розмальована автівка. Гості танцювали на її даху, а охочі сфотографуватися ставали в чергу. Ця сцена нагадувала кадри зі старих американських фільмів і влучно передавала бунтарський дух фестивалю.

Між виступами можна було дивитися заїзди в екшн-парку, грати в настільний теніс завдяки профільному клубу Kutt і на олдскульних ігрових автоматах, отримати татуювання від студії Stroom або зайти до «Перукарні Валентина».

Для перепочинку від концертів облаштували чил-зону «Фруктовий сад». Там гості сиділи на траві, лежали в гамаках, спілкувалися і чекали наступних виступів.

Фестиваль також продовжив співпрацю з київським притулком «Хвостаті». Героєм цьогорічної афіші став пес Бурбон, для якого команда фестивалю шукала родину. Під час фестивалю повідомили, що собаці вже знайшли дім.

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Фото: Ліза Букреєва, спеціально для БЖ
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