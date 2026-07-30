Де бігати і тусити? Найкращі бігові клуби великих міст

Бігові клуби перестали бути суто спортивним явищем — тепер це про спільноту, знайомства, а інколи і про спільні походи до діджеїв та сніданки. Розповідаємо, де можна подолати омріяний кілометраж і познайомитися з кльовими людьми.

Київ

Липовий

Клуб горизонтальних зв’язків — без посвят, офіційного вступу, просто приходиш і біжиш. «Липовий» — гарна точка входу для тих, хто хоче познайомитися з новими людьми, та для тих, хто цінує біг у низькому темпі. Щоправда, пробігти треба 10 кілометрів. Проте в якій компанії!



Suffer

А тут, як зрозуміло з назви, зворотна сторона медалі — якраз для тих, хто любить постраждати. У Suffer тренуються атлети, готові до важких тренувань і нових викликів. Той випадок, коли нові учасники клубу мають пройти тест на дисципліну і витривалість від тренерів.

Львів

Run for Run

Якщо зайти на сайт спільноти, можна прочитати, скільки в ній учасників (більше ніж 40), скільки груп (3), а ще довго чекати, щоб оновився сумарний кілометраж, який подолали бігуни Run for Run, — ми спостерігаємо за сторінкою вже кілька хвилин, і поки що цифра показує 800 кілометрів.

Probig

Аматорський клуб для тих, хто тільки починає. Безкоштовний пробіг щосуботи, поради від тренерів, а потім — сніданок, чашка кави і розмови. Звучить як win-win.

Одеса

Seven of Nine

Молодий клуб для тих, хто хоче навчитися бігати правильно і дізнатися, як саме та як часто треба розігріватися. За охопленням найширший: підійде й тим, хто хоче бігати, аби просто відключитися від думок, й тим, хто мріє подолати марафон.

IronClub

Засновники клубу наполягають: їхній клуб не лише про біг, а й про спільноту. Тож окрім подолання кілометражу, на учасників інколи чекають діджеї, кава, круасани та інші формати.

Харків

Team404

Team404 задають високу планку — пройти шлях від дивана до марафону, каже їх сайт. Це один із найстарших клубів Харкова з 12-річним досвідом, 500 студентами, що легко долають 10 кілометрів, та 240 учасниками, які пробігли півмарафон.

Squad UA Runners

Учасники спільноти називають себе лігою. На сайті є кнопка «Приєднатися до ліги» — скажіть, звучить, наче попав у супергеройський блокбастер?