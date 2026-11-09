Під носом у ворога: як два Берліни змагалися в архітектурному батлі

Чи може архітектура вбивати? Радше ні, втім зарано списувати її з арсеналу зброї. До річниці падіння Берлінської стіни розповідаємо, як розділена навпіл столиця стала полем протистояння Заходу та СРСР, а її архітектура — інструментом у боротьбі за розуми.

Кінець 1950-х, кордон між ФРН і НДР укріплений колючим дротом та пунктами пропуску, але Берлін залишався винятком. Дроту, як і бетонної стіни, яка розділить столицю на дві частини, ще немає: німці вільно їздять містом і не мають показувати прикордонникам документи.

До встановлення Стіни залишається зовсім трохи — у 1961 році сполучення між містом обірветься, і ФРН уже починає готувати до протистояння з НДР свій авангард — район Ганзафіртель, розсадник ворожої капіталістичної архітектури.

Колишній кратер, утворений бомбуванням союзників, Ганзафіртель межував із майбутнім Східним Берліном і наприкінці 1950-х став районом-вітриною. Його холодні модерністичні будівлі протистояли пишній сталінській архітектурі Німецької Демократичної Республіки по той бік майбутньої стіни.

Ганзафіртель став чимось більшим за район — він перетворився на один із перших полігонів у холодній архітектурній війні.

Берлінська стіна у 1968 році. Фото: Laird Scott / Flickr

Макет Заходу

Відбудова району після бомбардування Берліна перетворилася на показовий спектакль. У 1957 році, під час будівельної виставки Interbau-1957, США заявили, що відбудують район у межах плану Маршалла. Офіційно — програма з фінансової підтримки Європі після Другої світової війни. На практиці — один із культурних валів для стримування комунізму.

Перед розділенням Берліна близько 350 тисяч жителів його східної соціалістичної частини відвідали Interbau-1957. Чого і добивалися її організатори: було важливо показати, що західна модель більш гуманістична, зокрема у питаннях архітектури. Для цього керівництво Interbau-1957 залучило найвідоміших модерністів світу — навіть лояльних до лівих ідей архітекторів Оскара Німеєра, Вальтера Гропіуса та Ле Корбюзьє. Цього разу як виняток: статус і портфоліо були важливіші за ідеологію.

Будинок Ле Корбюзьє. Фото: Alexander Rentsch / Flickr

Ле Корбюзьє був першим. Він спроєктував будинок, задуманий як вертикальне місто, — перший повоєнний проєкт такого масштабу в країні. Створений за його концепцією «житлової одиниці», 17-поверховий блок мав бути мікромістом у місті, автономною коміркою. Будинок Ле Корбюзьє налічував квартири та внутрішні «вулиці» — коридори, в яких розмістили б магазини на поверхах (крім того, архітектор задумував побудувати дитсадок на даху, однак німецькі інстанції не дозволили).

Будинок Ле Корбюзьє. Фото: Антон Макаренко

Будинок Ле Корбюзьє. Фото: Artur Salisz / Flickr

Будинок Вальтера Гропіуса. Фото: Piotr Z / Flickr

Будинок Вальтера Гропіуса. Фото: Barbro Björnemalm / Flickr

Вальтер Гропіус, один із засновників школи Баугауз, спроєктував для Ганзафіртелю дугоподібну споруду з балконами, що нагадують вітрила, стриманим сірим фасадом і точковими кольоровими акцентами. А восьмиповерховий будинок, спроєктований бразильцем Оскаром Німеєром, іще більше відрізнявся від звичної німцям забудови. Архітектор підняв будинок над землею на масивних V-подібних опорах, сходи та ліфт виніс в окрему трикутну вежу, а білий фасад розбавив жовтими й синіми балконами.

Будинки мали показати сусідам по той бік стіни: капіталізм — це щастя. Ганзафіртель був першопроходцем — замість тоталітарного міста з урядовим центром Захід пропонував демократичну, децентралізовану забудову. Ганзафіртель був настільки успішно реалізований, що його намагалися копіювати по всій ФРН.

Будинок Оскара Німейера. Фото: Alexander Rentsch / Flickr

Будинок Оскара Німейера. Фото: Alexander Rentsch / Flickr

Мешканці НДР поверталися додому після виставки ніби в інший світ із зовсім іншими декораціями. Розділена між союзниками Німеччина переймала не лише економічний устрій, а й архітектурні тенденції своїх нових господарів.

Східна Німеччина трималася радянського монументалізму, який за інерцією продовжував панувати в СРСР після війни. Радянська архітектурна школа була консервативною, й усі модерністські експерименти відкидалися. Тим паче прості люди й далі сприймали красиве виключно як пишне.

Карл-Маркс-аллея, колишня Сталіналлея. Фото: micharl_foto / Flickr

Відповідь Сходу

Сталіналлея — головна вулиця східного Берліна — брала масштабом: 90 метрів завширшки, 3 кілометри завдовжки. Цей бульвар і його забудова були повною протилежністю Ганзафіртелю — пафос, розмах, декоративне багатство. Міфологізація про СРСР як ледь не єдиного переможця над нацизмом мала втілюватися в історичній неокласичній архітектурі.

Серед будинків Сталіналлеї ховається несподівана деталь — чернетка того, як мало б виглядати місто. За двома парадними вежами-близнюками стоять прості п’ятиповерхові будинки в наближеному до модернізму дусі — перші проби нового Берліна, які вирішили приховати за фасадом неокласицизму.

Функціональні, геометрично вивірені п’ятиповерхівки були спроєктовані Гансом Шароуном. Річ у тім, що колективний Захід був не єдиним, хто намагався завербувати модерністів, тож СРСР звернув увагу на Ганса Шароуна — архітектора, який згодом розробить план відновлення Берліна.

Житловий будинок на колишній Сталіналлеї. Фото: micharl_foto / Flickr

У 1946 році Шароун запропонував радикальну перебудову міста: виокремлення спальних районів від промзон, вільне розташування будинків, новий тип зонування вулиць, який формує мікрорайони, — усе видавало в ньому модерніста. Передбачувано, радянські містобудівники розкритикували план і звинуватили Шароуна та його колег у космополітизмі.

У 1950-му німецька делегація архітекторів і містобудівників поїхала до Москви та інших міст СРСР, аби подивитися, «як треба». Висновки лягли в основу маніфесту «Шістнадцять принципів містобудування», який мав наблизити планування НДР до радянської моделі.

Так Сталіналлея швидко змінила характер: перші модерністські начерки сховали за неокласичною монументальністю.

Житловий будинок на колишній Сталіналлеї. Фото: Sascha Schröder / Flickr

Житловий будинок на колишній Сталіналлеї. Фото: from_the_sky / Flickr

Колишня Сталіналлея. Фото: riesebusch / Flickr

Східний Берлін, спроба № 1

Найвідомішим прикладом повоєнної соціалістичної відбудови став Дрезден. Після масштабних авіаударів союзників у лютому 1945 року було знищено близько 80% міської забудови.

Одним із «Шістнадцяти принципів містобудування» був принцип «національної будівельної традиції»: соціалістичний зміст мав виражатися через зрозумілу для народу архітектурну форму. У Дрездені за взірець взяли передусім бароко — симетричні фасади, штукатурку й пісковик, мансардні дахи, еркери, фронтони та аркади. Будівлі мали відтворити знищений історичний Дрезден.

Площа Альтмаркт в Дрездені. Фото: Dietmar Schwanitz / Flickr

Це добре видно на площі Альтмаркт, відновленій у 1953–1958 роках. Її забудували семиповерховими житловими будинками з магазинами та ресторанами, а саму площу збільшили майже вдвічі, перетворивши на простір для масових заходів. Історичні форми зберегли, але масштаб міста свідомо змінили: дрібну мережу вулиць і провулків замінили великими кварталами.

У Магдебурзі той самий принцип втілили в забудові власної Сталіналлеї. Взявши за приклад Берлін, архітектори передбачили парадний ансамбль житлових будинків із магазинами та громадськими приміщеннями й водночас радикально перебудували історичну структуру міста: невеликі квартали замінили великими ансамблями та широкими магістралями. Заради нової планувальної структури зносили навіть уцілілі історичні будівлі — зокрема, церкви Святого Духа та Святого Ульріха і Левіна.

Водночас архітектори мали дистанціюватися від естетики Третього рейху. Це було особливо складно, адже і нацистська, і сталінська архітектура мала більше спільного, ніж відмінного — монументальність, симетрію та масштаб. Відмежуватися на максимум не вдалося: окремі прийоми й естетика виринали тут і там.

Колишня Сталіналлея в Магдебурзі. Фото: ProhibitOnions / Wikimedia Commons

Давалася взнаки закритість соціалістичного блоку: у той час як Захід наймав архітекторів-зірок, заплющуючи очі на їхню симпатію до комунізму, СРСР рідко йшов на подібні компроміси — і втрачав людей зі свіжим баченням та ідеями. Так було не завжди: у 1920-х до Союзу приїжджали Ле Корбюзьє, Ернст Май та Март Стам, а Ганнес Маєр та інші вихідці з Баугаузу брали участь у радянських проєктах. Пізніше ця практика зникла: замість архітектурного експерименту комуністи обрали законсервований контейнер ідеологічної системи.

Східний Берлін, спроба № 2

Коли до влади прийшов Микита Хрущов і проголосив боротьбу з культом особи, Сталіналлею перейменували на честь Карла Маркса. Разом із політичним зсувом почалася й нова архітектурна епоха — те, що сьогодні називають остмодернізмом.

Стара неокласична архітектура не могла впоратися із завданнями свого часу: радянський архітектурний стиль не дуже добре лягав на масове житлове будівництво, бо був надто дорогою, а пафосні площі не розв’язували житловий дефіцит у зруйнованих містах.

Модерністська забудова Карл-Маркс-аллеї. Фото: triebensee / Flickr

Модерністська забудова Карл-Маркс-аллеї. Фото: derkleinekönig / Flickr

Кафе «Москва» на Карл-Маркс-аллеї. Фото: Антон Макаренко

Кінотеатр «Інтернаціональ» на на Карл-Маркс-аллеї. Фото: Антон Макаренко

Мозаїчний фриз на Будинку учителя. Фото: Антон Макаренко

Фонтан на Александерплац. Фото: Антон Макаренко

Треба було переорієнтуватися на індустріальне домобудування, яке вже розвивалося у ФРН. У 1960-х панельні житлові масиви почали з’являтися по всій Східній Німеччині. У Берліні вони виросли на східних околицях міста — у районах Марцан, Геллерсдорф і Гоеншенгаузен. До кінця 1980-х у цих трьох районах жили близько 410 тисяч людей — майже третина населення Східного Берліна.

У центрі Східного Берліна тим часом формувався зовсім інший ансамбль — Александерплац.У 1960–1970-х роках тут з’явилися культові Берлінська телевежа, Будинок учителя з величезним мозаїчним фризом, скульптурні фонтани та Всесвітній годинник «Уранія». Саме ці місця найбільше приваблюють любителів модернізму — навіть більше за Ганзафіртель.

Іронічно, що стиль, який відторгав комунізм у Східному Берліні, вийшов навіть більш завершеним та цільним, ніж по той бік стіни.