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Бренд SVARGA створив вишиті сорочки за мотивами гобелена «Древо знання» із Сум

Ірина Маймур 01 вересня 2026
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Український бренд SVARGA та військова школа «Боривітер» випустили благодійну колекцію «Дерево знання: відродження» за мотивами гобелена Леоніда Товстухи «Древо знання» із Сумської бібліотеки, повідомили БЖ в команді бренду.

Гобелен створили 1988 року на Решетилівській фабриці. У центрі композиції — квітуче дерево, а серед її елементів є книга, квіти та птахи. Саме ці мотиви дизайнери SVARGA перенесли у вишивку на сорочках.

Від 1988 року «Древо знання» зберігається в Сумській обласній науковій бібліотеці. За словами власниці SVARGA Наталії Яриш, у липні 2026 року будівля бібліотеки зазнала пошкоджень.

«Це ще раз нагадує, що війна щодня загрожує нашій культурній спадщині», — зазначила Яриш.

Автор гобелена Леонід Товстуха народився на Сумщині у 1930 році. Він мав звання Народного художника України та був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Понад 40 років митець очолював Решетилівську фабрику та створив близько 140 килимів, працюючи з традиціями українського килимарства. Товстуха помер 2010 року.

Частину коштів від продажу колекції передадуть військовій школі «Боривітер». Вона безоплатно навчає військових за шістьма напрямами, які охоплюють 36 навчальних програм. За даними школи, від 2022 року навчання пройшли понад 37 тисяч військових.

Обличчями проєкту стали військові фотографи-документалісти Влада та Костянтин Ліберови, а також фізик, освітянин і викладач Руслан Ігорович.

Колекція доступна на сайті SVARGA та в офлайн-магазинах бренду.

Фото: SVARGA
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