Верховний суд США дозволив продовжити будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити будівництво нової бальної зали на території Білого дому. П’ятьма голосами проти чотирьох суд призупинив дію заборони на надземні роботи, яку раніше підтримали нижчі судові інстанції, пише Dezeen.

Позов проти будівництва подала National Trust for Historic Preservation — американська некомерційна організація, що займається збереженням історичної спадщини. Більшість суддів вирішила, що організація, ймовірно, не довела достатніх підстав для оскарження проєкту у федеральному суді.

У своєму рішенні Верховний суд окремо наголосив, що не визначає, чи є будівництво законним. Одна з головних суперечок навколо проєкту стосується того, чи могла адміністрація розпочати роботи без прямого дозволу Конгресу США.

Голова Верховного суду Джон Робертс, який виступив проти рішення разом із трьома іншими суддями, назвав будівництво «ймовірно незаконним». Він зазначив, що федеральне законодавство вимагає прямого дозволу Конгресу на зведення будівель на федеральних землях у Вашингтоні, а такого дозволу для цього проєкту немає.

Офіційно проєкт називається East Wing Modernization Project. Він передбачає будівництво бальної зали та підземного військового комплексу на місці колишнього Східного крила Білого дому, яке знесли у 2025 році. Також до комплексу входять підземний вхід і пункт перевірки відвідувачів під сусіднім Sherman Park.

Нова забудова виходить далеко за межі території, яку займало Східне крило. Архітектурний проєкт зараз очолює вашингтонська студія Shalom Baranes Associates. Раніше над ним працював архітектор Джеймс Маккрері, який після зміни головної студії залишився консультантом.

Будівництво вже значно просунулося. За оцінкою адміністрації Трампа, комплекс готовий приблизно на 65%, а роботи на майданчику тривають цілодобово.

Трамп привітав рішення Верховного суду у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, завершити будівництво планують влітку 2028 року.

Раніше архітектори, з якими спілкувалося Dezeen, критикували проєкт через його масштаб і стилістичну невідповідність основній будівлі Білого дому.

Східне крило почали формувати на початку XX століття, а в 1940-х роках його суттєво перебудували. У жовтні 2025 року будівлю повністю знесли для реалізації нового проєкту.