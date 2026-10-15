Рідкісний комп'ютер Apple-1 із підписом Возняка та листом Джобса продали за $1,15 мільйона

Рідкісний комп’ютер Apple-1 «Hatfield» 1976 року з автографом співзасновника Apple Стіва Возняка та листом за підписом іншого співзасновника компанії Стіва Джобса продали на аукціоні Bonhams за $1 148 200 з урахуванням комісії. Пристрій попередньо оцінювали у $500–800 тисяч. Результати торгів опублікував аукціонний дім Bonhams.

Онлайн-аукціон завершився 14 жовтня. За комп’ютер протягом 28 хвилин змагалися двоє учасників. За даними Bonhams, продаж став світовим аукціонним рекордом серед серійних Apple-1.

Комп’ютер отримав назву «Hatfield» на честь першого власника Фреда Гетфілда, який придбав його невдовзі після заснування Apple. У 1978 році він звернувся до компанії зі скаргою на обмежений вибір програм для пристрою.

У відповідь Гетфілд отримав лист від 18 січня 1978 року за підписом Стіва Джобса. У ньому Apple пропонувала обміняти старий комп’ютер на материнську плату новішого Apple II з доплатою $400. Однак власник відмовився від пропозиції та зберіг свій Apple-1.

Згодом Гетфілд продав комп’ютер приватному покупцеві за $40 тисяч. На той час пристрій потребував ремонту. Новий власник відновив його працездатність та отримав автограф Стіва Возняка «Woz» на материнській платі.

Разом із комп’ютером на аукціоні продали оригінальні інструкції, касетний інтерфейс, блок живлення, монітор 1977 року, касетний магнітофон і клавіатури того періоду. Сам Apple-1 досі перебуває в робочому стані.

«Hatfield» уже виставляли на аукціон. У травні 2013 року його продали на торгах Auction Team Breker за €516 400 — понад $660 тисяч за тодішнім курсом. Відтоді комп’ютер перебував у приватній колекції в Бельгії.

Apple-1 був першим продуктом Apple, який Стів Возняк розробив у 1976 році. Загалом виготовили близько 200 таких комп’ютерів. За даними Bonhams, сьогодні відомо менш ніж 75 підтверджених екземплярів, і лише частина з них залишається працездатною.