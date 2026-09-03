Рідкісний комп'ютер Apple-1 із підписом Возняка і листом Джобса виставлять на аукціон

Рідкісний Apple-1 «Hatfield» виставлять на аукціон Bonhams у Нью-Йорку. Працездатний комп’ютер 1976 року з підписом співзасновника Apple Стіва Возняка та листом за підписом іншого співзасновника компанії Стіва Джобса оцінюють у $500–800 тисяч.

На материнській платі є підпис Возняка «Woz». Разом із комп’ютером продають оригінальний лист Apple від 18 січня 1978 року, який Джобс підписав для першого власника пристрою Фреда Гетфілда.

Гетфілд працював у Computer Data Systems у Колумбусі, штат Огайо. Він звернувся до Apple через обмежений вибір програм для Apple-1. Компанія запропонувала йому обміняти старий комп’ютер на новішу модель Apple II з доплатою $400. Гетфілд відмовився й залишив Apple-1 у себе.

Саме на честь першого власника цей екземпляр називають «Hatfield». У Apple-1 Registry він має № 48 — це номер у реєстрі збережених комп’ютерів, а не серійний номер чи номер, під яким його виготовили.

Цей Apple-1 належить до другої партії пристроїв і має 8 КБ оперативної пам’яті. Разом із ним на торги виставлять оригінальні інструкції, блок живлення, монітор 1977 року, касетний магнітофон, клавіатури та обладнання для зчитування програм із касет.

Apple-1 був першим продуктом Apple. Стів Возняк розробив його у 1976 році. На відміну від багатьох комп’ютерів того часу, Apple-1 продавався з уже зібраною материнською платою та міг виводити зображення на екран. Водночас клавіатуру, монітор і джерело живлення власникам потрібно було підключати окремо.

Загалом виготовили близько 200 Apple-1. За даними Bonhams, до сьогодні збереглося менш ніж 75 підтверджених екземплярів, і лише частина з них досі працює.

«Hatfield» уже виставляли на аукціон. У травні 2013 року його продали на торгах Auction Team Breker за €516 400 — понад $660 тисяч за тодішнім курсом. Відтоді комп’ютер перебуває у приватній колекції в Бельгії.

Перед новими торгами Apple-1 покажуть у Лос-Анджелесі, Бостоні, Сан-Франциско та Нью-Йорку. Онлайн-аукціон Bonhams History of Science, Technology & Computing триватиме з 4 до 14 жовтня.