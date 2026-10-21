Серіал-антологію «Американська історія жахів» продовжили на 14-й сезон

Телеканал FX продовжив горор-антологію «Американська історія жахів» (American Horror Story) Раяна Мерфі та Бреда Фалчука на 14-й сезон. Про це оголосили напередодні фіналу 13-го сезону, який вийде 29 жовтня, повідомляє Deadline.

Сара Полсон та Кеті Бейтс на Comic-Con. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Сюжет, акторський склад і дату прем'єри наступного сезону поки не розкривають.

Рішення про продовження оголосили після рекордного старту 13-го сезону, прем'єра якого відбулася 24 вересня. За даними FX, перші три епізоди за чотири дні набрали близько 4 мільйонів переглядів на Hulu та Disney+ у світі. Це на 50% більше за показники прем'єри попереднього сезону Delicate і майже вдвічі більше за результати двох сезонів перед ним.

Таким чином 13-й сезон встановив рекорд стримінгової прем'єри «Американської історії жахів» і став найуспішнішим запуском проєкту Раяна Мерфі на Hulu та Disney+. Антологія також увійшла до десятки найпопулярніших стримінгових проєктів за рейтингом Nielsen.

Тринадцятий сезон об'єднав персонажів і сюжетні лінії попередніх частин франшизи. Його дія переважно розгортається в Нью-Йорку навколо загадкового житлового будинку «Аполліон», у підвалі якого розташований портал до пекла.

До серіалу повернулися Джессіка Ленґ, Сара Полсон, Еван Пітерс, Анджела Бассетт, Кеті Бейтс, Емма Робертс та інші актори попередніх сезонів. Зокрема, Полсон знову зіграла верховну відьму Корделію Гуд із третього сезону «Шабаш», а Ленґ — Констанс Ленґдон із першого сезону.

Востаннє «Американську історію жахів» продовжували в січні 2020 року — тоді FX одразу замовив 11-й, 12-й і 13-й сезони. Через це виникали припущення, що антологія завершиться саме на 13-му.

Серіал виходить із 2011 року й залишається найдовшим за тривалістю виходу годинним проєктом в історії FX. За цей час «Американська історія жахів» отримала понад 100 номінацій на премію «Еммі» та здобула 17 нагород.