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Джессіка Ленґ — у чотирьох ролях: 13-й сезон «Американської історії жахів» об’єднає героїв різних частин антології

Ірина Маймур 28 липня 2026
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Американський сценарист, режисер і продюсер Раян Мерфі, один із творців антологічного серіалу «Американська історія жахів» («American Horror Story»), уперше розкрив концепцію його 13-го сезону в інтерв’ю Entertainment Tonight.

За словами Мерфі, новий сезон не буде окремим продовженням «Шабашу» («Coven»), як можна було припустити через повернення персонажів із цієї частини. Його сюжет має об’єднати героїв і лінії з різних сезонів антології.

Мерфі порівняв задум із «Месниками», де персонажі з окремих історій збираються в одному сюжеті. У 13-му сезоні знайомі герої мають разом протистояти спільному «головному злу». Хто стане їхнім противником, автор серіалу поки що не уточнив.

Це буде не перше поєднання різних частин «Американської історії жахів». Восьмий сезон «Апокаліпсис» продовжив сюжетні лінії «Будинку-вбивці» та «Шабашу». Однак цього разу, за словами Мерфі, кросовер охопить усю антологію.

Прев'ю відео

Джессіка Ленґ повернеться одразу в чотирьох ролях із попередніх сезонів. Імовірно, йдеться про втілення Констанс Ленґдон, сестри Джуд, Фіони Ґуд та Ельзи Марс. Сара Полсон зіграє шість або сім персонажів, а Еван Пітерс — п’ятьох. Точний перелік героїв Мерфі не розкрив.

У сезоні також з’являться Кеті Бейтс, Емма Робертс і Біллі Лурд. Водночас Мерфі не уточнив, скількох персонажів зіграє кожна з акторок.

13-й сезон складатиметься з 13 епізодів. Мерфі зазначив, що працював над його концепцією та сценарієм упродовж кількох років. Інші подробиці сюжету він поки що не повідомив.

«Американська історія жахів» — антологічний серіал, створений Раяном Мерфі та Бредом Фелчаком. Кожен сезон розповідає окрему історію, а актори проєкту часто повертаються в нових ролях.

Кадр із серіалу: 2014 2015 Fox / Collection ChristopheL via AFP
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