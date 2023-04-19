Фестиваль “Файне місто” цьогоріч проведуть у Львові

Музичний фестиваль “Файне місто” (Faine Misto), який зазвичай проводять у Тернополі, цьогоріч відбудеться у Львові. Про це повідомили організатори.

“Файне місто-2023” відбудеться 28-30 липня на території !FESTrepublic.

“Впродовж тривалого часу ми міркували над тим, як знову зібрати файних людей в одному місці... Ми довго думали, збирали постійні наради, списували блокноти своїми ідеями та розглядали локації, відповідні до умов сьогодення, з дотриманням відповідних правил безпеки та тих, де ми змогли б зустрітись із вами в теперішній час і нарешті знайшли її”, – розповідають організатори.

Це буде благодійний фестиваль. Головна ціль фестивалю — зібрати якомога більше коштів для підтримки бригади НГУ Азов, якій команда фестивалю допомагає з матеріальним забезпеченням від початку повномасштабного вторгнення.

Список артистів поки не оголосили.

Придбати квитки на благодійний фестиваль Faine Misto 2023 можна за посиланням .

Квитки, придбані на фестиваль Faine Misto 2022 не дійсні на благодійний фестиваль, але залишаються дійсними на Faine Misto, яке відбудеться після перемоги.

Раніше ми писали, що Closer проведе фестиваль Strichka вперше з 2021 року .

