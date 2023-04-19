Фестиваль “Файне місто” цьогоріч проведуть у Львові

Музичний фестиваль “Файне місто” (Faine Misto), який зазвичай проводять у Тернополі, цьогоріч відбудеться у Львові. Про це повідомили організатори.
“Файне місто-2023” відбудеться 28-30 липня на території !FESTrepublic.
“Впродовж тривалого часу ми міркували над тим, як знову зібрати файних людей в одному місці... Ми довго думали, збирали постійні наради, списували блокноти своїми ідеями та розглядали локації, відповідні до умов сьогодення, з дотриманням відповідних правил безпеки та тих, де ми змогли б зустрітись із вами в теперішній час і нарешті знайшли її”, – розповідають організатори.
Це буде благодійний фестиваль. Головна ціль фестивалю — зібрати якомога більше коштів для підтримки бригади НГУ Азов, якій команда фестивалю допомагає з матеріальним забезпеченням від початку повномасштабного вторгнення.
Список артистів поки не оголосили.
Придбати квитки на благодійний фестиваль Faine Misto 2023 можна за посиланням.
Квитки, придбані на фестиваль Faine Misto 2022 не дійсні на благодійний фестиваль, але залишаються дійсними на Faine Misto, яке відбудеться після перемоги.
Раніше ми писали, що Closer проведе фестиваль Strichka вперше з 2021 року.
Фото: Віта Котвітська