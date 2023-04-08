Closer проведе фестиваль Strichka вперше з 2021 року

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Валерія Гуржий
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20 та 21 травня у клубі Closer анонсовано проведення фестивалю Strichka, який не проводився вже декілька років.

Про це пише Strichka Festival у Facebook.

За два дні фестивалю на фабриці буде задіяно більшість її частин, які об'єднаються у єдину мережу музичних і мистецьких майданчиків та зон відпочинку.

Буде сім локацій для виступів, біля півсотні артистів, у тому числі декілька іноземних гостей, нестандартні світлові рішення, увага до деталей та якості звуку, сучасні декорації на основі традиційних мотивів, фудкорт, та декілька супер-концертів у Дворі.

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer.

Коли: 20 та 21 травня.

Ціни: від 1350 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.

Раніше ми писали, що останній раз фестиваль проводився у вересні 2021 року.

Фото: Strichka Festival

Опубліковано: 08 квітня 2023
Фестиваль Closer київ музика
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