Closer проведе фестиваль Strichka вперше з 2021 року

20 та 21 травня у клубі Closer анонсовано проведення фестивалю Strichka, який не проводився вже декілька років.
Про це пише Strichka Festival у Facebook.
За два дні фестивалю на фабриці буде задіяно більшість її частин, які об'єднаються у єдину мережу музичних і мистецьких майданчиків та зон відпочинку.
Буде сім локацій для виступів, біля півсотні артистів, у тому числі декілька іноземних гостей, нестандартні світлові рішення, увага до деталей та якості звуку, сучасні декорації на основі традиційних мотивів, фудкорт, та декілька супер-концертів у Дворі.
Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer.
Коли: 20 та 21 травня.
Ціни: від 1350 гривень. Купити їх можна за посиланням.
Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.
Раніше ми писали, що останній раз фестиваль проводився у вересні 2021 року.
Фото: Strichka Festival