“Укрзалізниця” пропонує забудовникам проінвестувати будівництво двох нових станцій кільцевої електрички

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Валерія Гуржий
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“Укрзалізниця” веде діалог з інвесторами щодо створення двох нових зупинок кільцевої електрички на Либідській та Оболоні.

Про це повідомили у Kyiv City Express.

Компанія готова переробити розклад під дві додаткові зупинки – Либідську та Оболонську, але інвестувати у створення платформ декілька мільйонів гривень наразі не планує, водночас комунікує щодо цього з ТРЦ та ЖК безпосередньо поруч із мікрорайонами коло Либідської та Оболоні.

Раніше ми писали, що столична кільцева електричка в експериментальному режимі запускає додаткові пізні рейси.

Фото: Kyiv City Express

Опубліковано: 23 квітня 2023
Укрзалізниця київ Забудовники
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