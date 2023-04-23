“Укрзалізниця” пропонує забудовникам проінвестувати будівництво двох нових станцій кільцевої електрички

“Укрзалізниця” веде діалог з інвесторами щодо створення двох нових зупинок кільцевої електрички на Либідській та Оболоні.

Про це повідомили у Kyiv City Express .

Компанія готова переробити розклад під дві додаткові зупинки – Либідську та Оболонську, але інвестувати у створення платформ декілька мільйонів гривень наразі не планує, водночас комунікує щодо цього з ТРЦ та ЖК безпосередньо поруч із мікрорайонами коло Либідської та Оболоні.

Раніше ми писали , що столична кільцева електричка в експериментальному режимі запускає додаткові пізні рейси.