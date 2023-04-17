Костюми з кінострічки «Памфір» покажуть у Музеї в Пирогові

Костюми зі стрічки «Памфір» скоро представлять у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Очільник Мінкульту розповів, що нещодавно подивився стрічку, та подякував команді проєкту «за деталі, підібрані характери акторів, сценографію, «картинку» та сенси».

«Спойлер — костюми цього фільму скоро будуть представлені в музеї декоративного мистецтва в Пирогово. Сам фільм уже зібрав схвальні відгуки й у Венеції, і в Торонто, і від понад 70 тисяч українців, які проголосували за нього квитками в кіно», — додав Ткаченко.

Раніше ми писали про найцікавіші українські фільми, які вже зараз доступні до перегляду онлайн.

Фото: кадри з фільму