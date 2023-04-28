Дивіться фільм про українську електронну сцену під час війни від Resident Advisor

Британське видання Resident Advisor випустило фільм Ukraine: Nightlife in Resistence про українську електронну сцену після повномасштабного вторгнення.

Режисер фільму – Максим Наконечний («Бачення метелика»). Консультувала команду Катерина Горностай (режисерка фільму «Стоп-Земля»).

У стрічці показані шість історій різних діячів індустрії з різних куточків країни.

«Коли 24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, успішна електронна сцена раптово змінилася. Продюсери, діджеї, власники клубів, персонал, промоутери та куратори стали військовими, волонтерами та біженцями. Танцювальні майданчики країни раптово перепрофілювали на медичні навчальні заклади та боєприпасні заводи, координаційні штаби та волонтерські центри», – йдеться в описі до фільму.

Творці фільму закликають підтримати музичні спільноти, які постраждали, та зробити пожертви таким благодійним організаціям: Обійми та Musician Defend Ukraine .