5 місць у Києві, де можна навчитись кататись на скейті

Весна – офіційний початок сезону скейтбордистів, тож розповідаємо про те, де навчитися кататися у Києві. І, можливо, стати найкрутішим.

Школи скейтбордингу у Києві

Одна з найвідоміших українських спортивних шкіл, яка вже понад десять років навчає дітей та дорослих екстремальним видам спорту, серед іншого – скейтбордингу.

Більшість тренерів, які тут викладають – призери та чемпіони українських та міжнародних змагань. Серед них, приміром, гуру столичного «екстриму», засновник першого київського ролер-клубу Марко Пустовіт.

Напрямки: скейт-слалом, трюковий скейтбордінг, флет-трюки, катання в скейт-парку.

Для кого: навчають дорослих та дітей від 3-х років. Основою занять є доступність та поступовість (від простого до складного). В процесі навчання використовується відеозйомка та відеоаналіз.

Ціни: індивідуальні заняття – 1 година - 450 грн, Split-заняття (2 людини) – 650 грн, разове заняття у групі – 350 грн, подарунковий сертифікат – від 500 грн.

Адреси навчань: Алея Здоров’я на НСК «Олімпійський», Алея Здоров’я у Парку «Муромець».

Скейт-школа у Києві від Асоціації скейтбордингу, яка існує з 2015 року.

Усім початківцям тут обіцяють теоретичні та практичні (групові та індивідуальні) заняття за методикою, розробленою професійними скейтбордистами.

Крім школи у Києві, активно відкриваються заклади у інших містах, а також за кордоном (наприклад, в іспанській Валенсії). Учасники асоціації регулярно збирають кошти на обладнання та зброю українським військовим, деякі з них нині служать у лавах ЗСУ. 29 квітня офіційно відкрили скейт-сезон у Central Skatepark у Борисполі.

Ціни: одне заняття (орієнтовно – 1 година 20 хвилин) – 600 грн.

Контакти: 063-276-21-42 (день обирається за домовленістю), можна писати у дірект Instagram .

Адреси навчань: за хорошої погоди – Урбан-парк на ВДНГ (Академіка Глушкова, 1), за поганої – критий майданчик Born (Олени Теліги, 4).

Школа, магазин, клуб і водночас – єдиний критий майданчик у Києві, розташований у невеликому підвальному приміщенні на вулиці Олени Теліги площею 50 квадратних метрів.

Затишне місце з роздягальнею, фудкортом та усіма зручностями. На майданчику одночасно може поміститися 10-15 людей, жодних обмежень по віку немає, але якщо прийти на локацію у годину-пік, треба буде трохи потіснитися. Бажано записуватися завчасно.

Ідеальне місце для початківців – рампа колись була невеликих розмірів, тепер її розширили, тому є де розвернутися.

Адреса: Олени Теліги, 4

Ціни: навчання відбуваються тричі на тиждень (понеділок, п’ятниця, неділя), можна орендувати як скейт, так і весь скейт-парк. Індивідуальне тренування – 500 грн, тренування на двох – 800 грн, групові тренування – 350 грн. Для запису необхідно писати в дірект.

Клуб, що позиціонує якісне навчання, а також пропонує прокат та продаж обладнання.

Професійні та досвідчені педагоги клубу ставлять “з нуля” на скейти (стрітсерф), лонгборди, ріпстіки (двоколісний скейт) на київських спотах та ролердромах. Допомагають підібрати знаряддя, стверджують, що «поставлять на стрітборд навіть зневірених».

Адреса занять: Лугова, 12, ТРЦ «Караван», Роллердром «Турбо» та інші локації.

Ціни: заняття start up для початківців – 200 грн, прокат на годину – 100 грн, для членів клубу - знижка 10%.

Контакти: бронювати час та локацію необхідно за номером у viber – 093-767-10-04.

Як стверджує засновник школи, “скейтер” з понад тридцятирічним стажем Тарас Павець, це найперша в Україні скейт-школа.

головний меседж: “готові тренувати людей різного віку і рівня”. Своєрідне портфоліо засновника-майстра та рівень його вмінь можна оцінити на відео:

Місце проведення занять: раніше заняття відбувалися на НСК “Олімпійський”, у цьому сезоні проходять на Поштовій площі, неподалік Річкового вокзалу, та в Урбан-парку на ВДНГ.

Ціни: вартість одного заняття – 600 грн, місячний абонемент на 6 занять – 2500 грн. Заняття індивідуальні, проводяться під запис.

Найпопулярніші місця Києва для занять скейтбордингом:

Скейт-парк «Гавань» (Гаванський міст, Набережно-Рибальська дорога) - один з найбільших скейт-парків столиці, розташований на березі Дніпра, загальною площею понад 3000 квадратних метрів; Урбан-парк на ВДНГ (Академіка Глушкова, 1) – один з найбільших бетонних парків в країні, використовується також для катань на трюкових самокатах; Скейт-парк поблизу метро «Лівобережна» (Микільсько-Слобідська, 7) - популярний серед молоді парк з дворівневою рампою, розташований просто на березі річки. Стріт-зона має асфальтове покриття; Скейт-парк на Троєщині (Маяковського, 21-г, поблизу школи 259) – скейт-парк та роллердром з асфальтовим покриттям створений у рамках громадського проєкту “Спортивне містечко”. Скейт-парк Born (Олени Теліги, 4) – єдиний критий майданчик у Києві площею 50 квадратних метрів з роздягальнею, туалетами та фудкортом.

Фото: соцмережі клубів