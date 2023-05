Куди піти на День Києва: концерт гурту "Скай", маркет Всі. Свої та Garage Sale у "Хвильовому"

Цими вихідними Київ святкуватиме свій День народження, тож у місті влаштовують концерти, маркети та вечірки.

За підтримки IQOS, який влаштовує цими вихідними святкову прогулянку Києвом, ми зібрали 18 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

26 травня один з найпопулярніших рок-гуртів України СКАЙ, чиї пісні стали справжніми рок-хітами, та якому в цьому році виповнюється 22 роки, вперше у своїй історії дасть великий концерт в київському Палаці спорту.

Де: Палац спорту, Площа Спортивна, 1

Коли: 26 травня 2023, 18:00

Ціни: 150-1650 гривень

Триденна захоплююча подорож в світ музики, культури і мистецтва, яку ми присвячуємо Києву - місту, що дихає історією та надихає наші серця! Живі виступи та ді-джей сети, ярмарок і фуд-корт, безліч затишних місць і спілкування на схилі Дніпра.

Де: Kureni, Паркова дорога, 4.

Коли: 26-28 травня 2023, 16:00

Ціни: 26 травня вхід вільний, 27 та 28 травня квиток за посиланням

На День Києва можна буде прогулятись інтерактивним маршрутом, що створений за підтримки IQOS.

Прогулянка на 8000 кроків об’єднує Верхнє місто (район Золотих воріт) з мальовничим Подолом та складається з 10 локацій. На кожній з них чекатимуть яскраві світлофори – якщо натиснути на play, вони розкажуть цікаві історії про це місце. На деяких локаціях обіцяють спеціальні сюрпризи з атмосферою Києва.

Почати прогулянку можна з будь-якої зупинки: чи то андеграундної Рейтарської з культовими закладами, чи то колоритного Житнього ринку. Та організатори радять не оминути Золоті ворота. Окрім захоплюючого виду на місто, там можна підгледіти презентацію нового фешн-аксесуару.

Де: Золоті ворота, Двір з вороном, піцерія “Везувіо”, Київський велотрек, Трамвайна диспетчерська, Avangarden Gallery & Wine Bar, Житній ринок, Автостанція “Поділ”, Колесо огляду, Володимирська гірка.

Коли: 27 та 28 травня, з 11 до 21 (Житній ринок працює до 19)

Ціни: безкоштовно. Щоб всі двері були відкриті, дивіться слово-пароль на сторінці події Київ Пішохідний .

Культовий роман Ентоні Берджеса у постановці визнаного режисера сучасності – на сцені театру на Подолі!

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б.

Коли: 26 травня 2023, 18:00. Квитки за посиланням

Ціни: 200- 700 грн

До Дня Києва з 25 по 28 травня кінотеатр "Жовтень" запрошує на кіноподорож вулицями улюбленого міста.

У програмі: фотовиставка Kyiv on air фотографа Сергія Рістенка, перегляди фільмів, виставка стріт-арт-фоторобіт Surface and inner mood of the city Антона Борисенка та ярмарка «НЕРЕЧИЗМ» де будуть представлені локальні бренди та поробки молодих митців.

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26.

Коли: 25 травня 2023 з 14:00, 26 травня 2023 з 18:00, 27 травня 2023 з14:00, 28 травня 2023 з11:00

Ціни: від 140 гривень

26 травня о 19:00 відбудеться четвертий камерний поетично-музичний квартирник у просторі PEN Ukraine. Музичну атмосферу створюватимуть Нестор Барчук, Ігор Гольфман, Володимир Єрмоленко, Тарас Лютий, Вадим Менжулін, Мар’яна Садовська, Микола Сіома.

Читатимуть поезію і прозу цього вечора Катерина Калитко, Вадим Карп’як, Олег Коцарев, Марина Пономаренко.

Де: PEN Ukraine, вул. Лук’янівська, 14а

Коли: 26 травня, о 19.00

Ціни: донат

Сад розарію, джаз та чарівний вечір. Серед квітучого саду, найяскравіші джазмени зіграють легендарні джазові композиції та популярні композиції у джазових аранжуваннях.

Де: Ботанічний сад ім. Гришка

Коли: 26 травня, 19:00

Ціни: від 350 гривень

Цього вечора виступатимуть: Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Настя Зухвала, Василь Байдак та Анна Кочегура.

Де: Готель «Турист», вулиця Раїси Окіпної, 2.

Коли: 26 травня 2023, 18:30

Ціни: 300 - 550 гривень

Субота

27–28 травня ми проведемо маркет, на якому буде багато Києва: на одязі, в сувенірах, їжі, атмосфері та фантастичних краєвидах з Десятинної, 12.

Два дні ми обиратимемо речі, підтримуватимемо українських виробників та вітатимемо місто наших сердець.

Де: Десятинна, 12

Коли: 27–28 травня, 10:00–20:00

Ціни: безкоштовно

Майстри з різних куточків України представлять рукотворні мистецькі вироби, що можуть стати окрасою вашого дому або бути цінним подарунком для ваших рідних.

Гончарство, вишивка, ткацтво, соломоплетіння, лозоплетіння, свічкарство, писанкарство, лялькарство, витинанкарство, плетіння з листя кукурудзи та трави, дереворізьблення, кобзарство, ковальство — та ще про багато інших ремесел ви дізнаєтеся безпосередньо від майстрів, які демонструватимуть свої вміння і твори.

Де: Музй Івана Гончара, вулиця Лаврська, 19.

Коли: 27-28 травня 2023, 10:00.

Ціни: від 50 гривень

У програмі передбачені тематичні волонтерські та інтерактивні зони, ярмарок, дитяча програма, лекторій та музика.

Де: Латвійський сквер, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка.

Коли: 27 травня 2023, 12:00.

Ціни: безкоштовно

Хочете стати власником кльової керамічної хендмейд чашки? Чи прикупити листівок по улюбленому серіалу чи грі? Тоді запрошуємо відвідати Ярмарок митців Мальовію, де українські художники та крафтери виставлять на благодійний продаж свої неймовірні роботи на найрізноманітнішу тематику.

Де: Squat17b, вулиця Терещенківська 17б

Коли: 27 травня з 12.00 до 17.00

Ціни: безкоштовно

Йога, цигун, мантра-джем, мандалотерапія, цвяхостояння, тілесна терапія, майстер-клас з імпровізації, Ecstatic Dance та sound healing, слов'янська гімнастика, лекції та медитації, майстер-клас з плетіння браслетів із натурального каміння із закладанням наміру, арт-терапевтична практика

Де: SKVOSpace, Гідропарк.

Коли: 27 травня з 12:00

Ціни: 1200 гривень. Подробиці за посиланням

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва підготував пізнавально-розважальну програму для дітей і дорослих.

Два дні автентичних та художніх майстер-класів, тільки не нудні лекції, знайомства з історичними персонажами та одночасно 5 різноманітних виставок!

Де: Музей історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7

Коли: 27 травня 2023, 15:00, 28 травня 2023, 12:30

Ціни: від 80 до 500 гривень

Відкриття фестивалю пам'яті Романа Ратушного "Протасів Яр", яке відбудеться 27 травня о 15:00. Фестиваль проходитиме з травня до вересня 2023 року.

Протягом цього періоду запланована низка заходів, про які ми будемо анонсувати окремо. У день відкриття фестивалю, 27 травня – події розпочинаються з 15:00.

Де: Протасів Яр

Коли: 27 травня о 15:00

Ціни: безкоштовно

Щоб відкрити нові рівні внутрішніх відчуттів, запрошуємо на концерт-занурення видатного сучасного піаніста Андрія Показа — особливий вечір музики в Аvangarden, до якого ми, як і ви, рахуємо дні.

Де: Аvangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а

Коли: 27 травня 2023, 18:00

Ціни: 750 гривень

До дня Києва на новій локації на ВДНГ відбудуться два заходи. У суботу 27травня — Cape Cod live та ТОНКА live, а у неділю 28 травня — аргентинець Santiago Garcia.

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 27 травня 2023, 18:00, 28 травня 2023, 18:00

Ціни: від 200 гривень

Неділя

На гаражному маркеті продаватимуть цікаві речі і святкуватимуть день Києва у мультифункціональному дворику. Подробиці за посиланням.

Де: Хвильовий, Верхній Вал, 18

Коли: 28 травня, 14:00

Ціни: донат

Концерт Олександра Положинського до Дня Народження в Docker pub.

Ціна: 675 - 1075 грн

Де: Docker pub, вулиця Ігорівська, 13/5.

Коли: 28 травня 2023, 19:00

Фото: Kureni, Театр на Подолі, СКАЙ, Сергій Рістенко, Світлоконцерт, Сергій Чирков, Всі. Свої, Мальовій, Unsplash\kike vega, Музей Києва, Захистимо Протасів Яр, Андрій Показ, Олександр Положинський.