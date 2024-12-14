У Києві зелені насадження захищатимуть від солі та протиожеледних реагентів: як саме

У Києві тестують новий спосіб захисту зелених насаджень від протиожеледних реагентів взимку.

Про це повідомляє начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Так, щоб захистити рослини, які ростуть вздовж доріг, встановлюють вертикальні бар'єри. Також комунальники мульчують лунки дерев. А для боротьби з ожеледицею у 150 парках і скверах Києва використовуватимуть гранітну крихту та бішофіт замість технічної солі.

“Є ділянки, де технічна сіль необхідна, наприклад, уздовж автомобільних доріг. Тому на таких локаціях використовуватимуть методи абсорбування сумішей та встановлення фізичного бар'єра. Наразі визначили 24 експериментальні ділянки”, — зазначив Олександр Возний.

За його словами, якщо ця практика виявиться вдалою, її масштабуватимуть і надалі.

Фото: Олександр Возний