У Києві Дніпровська РДА достроково розірвала договір на закупівлю барабанів для укриттів.

Про це повідомило Управління освіти Дніпровської РДА .

На сайті Prozorro зазначено, що договір розірвано з 14 червня. За даними адміністрації району, гроші на придбання 306 барабанів ще не було витрачено.

У РДА також пояснили, чому вирішили придбати барабани.

"Управління освіти Дніпровської РДА, вивчивши позитивний досвід ізраїльської психологічної та вчительської спільноти щодо використання арттерапії, зокрема музики та гри на інструментах, у допомозі дітям, які перебувають у депресивних станах, відчувають підвищену тривожність, емоційну нестабільність, психологічні травми, тому і запланувало закупівлю музичних інструментів (барабанів)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку з тачскріном за 720 тисяч гривень.