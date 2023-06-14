Шкіряні барабани та електросковорідка по майже мільйон гривень: що купують в укриття київські заклади освіти

Управління освіти Дніпровської районної адміністрації оголосило тендер на придбання 300 шкіряних барабанів для укриття за 890 тисяч гривень.

Про це повідомив депутат Київської ради Леонід Ємець.

У тендері цю покупку назвали "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряної тривоги".

Депутат також додав, що до цього через Prozorro в укриття вже купували електроовочерізку за 130 тисяч гривень та електросковорідку з тачскріном за 720 тисяч гривень, яка "їсть" 21 кіловат на годину.

У тендері це назвали "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

Раніше ми писали, що київський блогер Степанець провів ревізію великими бомбосховищами столиці і показав, який вигляд мають найгірше та найкраще укриття.

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