Шкіряні барабани та електросковорідка по майже мільйон гривень: що купують в укриття київські заклади освіти

96
Валерія Гуржий
share share

Управління освіти Дніпровської районної адміністрації оголосило тендер на придбання 300 шкіряних барабанів для укриття за 890 тисяч гривень.

Про це повідомив депутат Київської ради Леонід Ємець.

У тендері цю покупку назвали "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряної тривоги".

Депутат також додав, що до цього через Prozorro в укриття вже купували електроовочерізку за 130 тисяч гривень та електросковорідку з тачскріном за 720 тисяч гривень, яка "їсть" 21 кіловат на годину.

У тендері це назвали "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

Раніше ми писали, що київський блогер Степанець провів ревізію великими бомбосховищами столиці і показав, який вигляд мають найгірше та найкраще укриття.

Фото: 18000

Опубліковано: 14 червня 2023
share share
Проблемні приватні укриття Києва виключатимуть зі списку. Замість них встановлять модульні Проблемні приватні укриття Києва виключатимуть зі списку. Замість них встановлять модульні У Києві запустили три нові автобусні маршрути та один тролейбусний У Києві запустили три нові автобусні маршрути та один тролейбусний «Фалафель у Хасана» відновив роботу на Арт-заводі "Платформа" «Фалафель у Хасана» відновив роботу на Арт-заводі "Платформа" Транспортне сполучення Троєщини з Подолом обіцяють запустити у 2024 році Транспортне сполучення Троєщини з Подолом обіцяють запустити у 2024 році Український стартап Propertymate залучив 5,5 млн доларів інвестицій Український стартап Propertymate залучив 5,5 млн доларів інвестицій Комунальники показали зразкові рекламні вивіски Києва: фото Комунальники показали зразкові рекламні вивіски Києва: фото У Тернополі встановили бетонні укриття біля зупинок транспорту, але люди їх не використовують У Тернополі встановили бетонні укриття біля зупинок транспорту, але люди їх не використовують У Києві можуть з’явитися дощові сади. Вони знизять навантаження на систему каналізації У Києві можуть з’явитися дощові сади. Вони знизять навантаження на систему каналізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.