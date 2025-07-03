Кмитівський музей постраждав від вибуху на Житомирщині: фото

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Артем Черничко
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Внаслідок вибуху на трасі М-06 Київ — Чоп ввечері 2 липня серйозно постраждав Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Буханчука, що у селі Кмитів Житомирської області.

Про це повідомили в музеї.

Будівля музею значно постраждала від вибухової хвилі. Були вибиті шибки, вирвані віконні рами, а захисні штори, що оберігали експозицію від прямих сонячних променів, пошкоджені та порізані склом. Усі приміщення в уламках скла. Також значні тріщини покрили пластикові вітражні вікна обох поверхів.

Крім того, пошкоджено й двері — вибито скло у дверних полотнах. У фондосховищах, де зберігаються експонати, виявлено зміщення підвіконь, що створює додаткову загрозу для колекції.

Музей просить допомогти з відновленням будівлі та порятунком колекції, реквізити тут.

Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Й. Д. Буханчука — сільський художній музей, що має велику колекцію витворів у стилі соцреалізму, зокрема графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва.

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Опубліковано: 03 липня 2025
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