Кмитівський музей постраждав від вибуху на Житомирщині: фото

Внаслідок вибуху на трасі М-06 Київ — Чоп ввечері 2 липня серйозно постраждав Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Буханчука, що у селі Кмитів Житомирської області.

Про це повідомили в музеї.

Будівля музею значно постраждала від вибухової хвилі. Були вибиті шибки, вирвані віконні рами, а захисні штори, що оберігали експозицію від прямих сонячних променів, пошкоджені та порізані склом. Усі приміщення в уламках скла. Також значні тріщини покрили пластикові вітражні вікна обох поверхів.

Крім того, пошкоджено й двері — вибито скло у дверних полотнах. У фондосховищах, де зберігаються експонати, виявлено зміщення підвіконь, що створює додаткову загрозу для колекції.

Музей просить допомогти з відновленням будівлі та порятунком колекції, реквізити тут .

Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Й. Д. Буханчука — сільський художній музей, що має велику колекцію витворів у стилі соцреалізму, зокрема графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва.