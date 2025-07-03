Мінкульт підтримав збереження історичної садиби на Липках: там хотіли звести офіс

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтримало ініціативу щодо збереження історичної садиби Самсона Стрельбицького, яка розташована в Музейному провулку, 8.

Про це пише активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Напередодні активісти подали до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА облікову документацію, щоб мури садиби включили до Переліку памʼяток Києва.

Підвалини садиби відомого майстра-ювеліра знайшли у березні після обвалу ґрунту на початку березня цього року. Тоді одразу три припарковані автівки опинилися у проваллі після інтенсивної зливи.

Садиба — одна з найстаріших, що збереглися в цьому районі. Її збудували в 1819 році на замовлення ювеліра Києво-Печерської лаври Самсона Стрельбицького. Наприкінці 1980-х тут працювала штаб-квартира "Українського Народного Руху", а також редакції самостійницьких видань, що закликали до відокремлення України від срср. У 2006 році поруч із будинком встановили пам’ятник В’ячеславу Чорноволу.

Водночас забудовник ТОВ “Київторгремпроект” планує звести на цій ділянці 9-поверховий офісний центр. Представники компанії наголошують на необхідності якнайшвидшого початку робіт, посилаючись на "незручності" для мешканців.

Натомість жителі це заперечують і планують домогтися офіційного статусу пам’ятки.

Фото: Дмитро Перов