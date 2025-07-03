Найбільший марсіанський метеорит на Землі продадуть за $4 мільйони

Аукціонний дім Sotheby’s виставить на продаж фрагмент Марса вагою 24,5 кг.

Торги відбудуться 16 липня в Нью-Йорку, пише CNN.

Це найбільший із коли-небудь знайдених марсіанських метеоритів на Землі. Його вартість може сягнути до $4 мільйонів.

Метеорит під назвою NWA 16788 знайшли в листопаді 2023 року в регіоні Агадес у Нігері. Він приблизно на 70% більший за наступний за розміром зразок такого типу.

У світі відомо лише близько 400 марсіанських метеоритів, тому знахідку називають "подією раз на покоління".

“NWA 16788 — відкриття виняткового значення. Це найбільший марсіанський метеорит, знайдений на Землі, і найцінніший із будь-коли запропонованих на аукціоні”, — зазначила Кассандра Гаттон, віцепрезидентка відділу науки й природничої історії в Sotheby’s.

За словами науковців, метеорит вибило з поверхні Марса потужним ударом астероїда об поверхню планети. У результаті частина породи перетворилася на скло, а під час входження в атмосферу Землі на метеориті з’явилася склоподібна кора.

Утім, плани з продажу об’єкта викликали дискусії серед науковців. Палеонтолог Стів Брусатт вважає, що такі зразки мають бути у відкритому доступі, зокрема в музеях.

Водночас планетологиня Джулія Картрайт наголошує, що ринок метеоритів відкриває вченим доступ до нових зразків. Вона додала, що контрольний фрагмент NWA 16788 уже передали до обсерваторії Фіолетової гори в Китаї.

Нагадаємо, у 2021 році метеорит із частинками марсіанської атмосфери всередині був проданий на аукціоні Christie's за $200 тисяч.

Фото: Sotheby’s