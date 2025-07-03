"Еддінгтон", "Життя Чака" та "Супермен": 13 фільмів липня

Цього липня: Девід Кроненберг представляє фантастичний сюжет про вдівця, який починає слідкувати за мерцями, Арі Астер відходить від горору на користь вестерну на фоні пандемії COVID-19, Джуд Лоу грає в кримінальній драмі про white-power-сепаратистів, що затіяли державний переворот у США.

Ще 10 фільмів – у добірці найпомітніших кіноподій місяця.

"Стара гвардія 2"

Дата виходу: 2 липня, на стримінгах

Режисерка: Вікторія Махоні

В ролях: Шарліз Терон, Кікі Лейн, Марван Кензарі, Лука Марінеллі, Маттіас Шонертс, Ума Турман

Андромаха Скіфська, яка втратила безсмертя, намагається почати нове життя. Але коли на горизонті з’являється могутній ворог, що загрожує цілому світу, їй та її команді безсмертних знову доведеться вийти з тіні. Разом зі своєю командою воїнів Енді знову стає між людством і неминучою катастрофою. Зрада, підозри і боротьба на межі виживання – на кону не лише їхні життя, а й сама віра в те, заради чого вони воюють.

"Світ Юрського періоду: Відродження"

Дата виходу: 3 липня, в кінотеатрах

Режисер: Гарет Едвардс

В ролях: Скарлетт Йоганссон, Магершала Алі, Джонатан Бейлі, Руперт Френд, Ед Скрейн

Пройшло п’ять років після подій "Домініону". Планета стає дедалі менш придатною для виживання динозаврів. В ізольованих екваторіальних зонах лишилися останні з них. Фармацевтична компанія відправляє оперативницю Зору Беннетт та палеонтолога Генрі Луміса на таємний острів із завданням здобути ДНК найнебезпечніших створінь суходолу, води і повітря. Це вже сьома частина культової франшизи "Парк Юрського періоду".

"Супермен"

Дата виходу: 10 липня, в кінотеатрах

Режисер: Джеймс Ганн

В ролях: Девід Коренсвет, Рейчел Броснаген, Ніколас Голт, Ізабела Мерсед, Натан Філліон

Кларк Кент намагається поєднати життя журналіста й супергероя, залишаючись вірним і людському вихованню, і своїм криптонським корінням. Йому доведеться зіткнутися з новими загрозами, сумнівами в собі та недовірою суспільства. Головний антагоніст – безжальний технологічний магнат Лекс Лютор. А допомагати Супермену буде не лише команда друзів, а й його вірний суперпес Крипто. Це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC під керівництвом Джеймса Ганна.

"Саван"

Дата виходу: 10 липня, в кінотеатрах

Режисер: Девід Кроненберг

В ролях: Венсан Кассель, Даян Крюґер, Гай Пірс

50-річний бізнесмен Карш не може змиритися зі смертю дружини й створює технологію GraveTech, яка дозволяє стежити за покійними. Коли кілька могил, включно з місцем останнього спочинку його дружини, піддаються вандалізму, Карш вирушає на пошуки зловмисників. Фільм натхненний особистим горем самого Кроненберга після втрати дружини в 2017 році. У центрі його нової роботи лежать теми втрати, пам’яті й тілесності, які режисер досліджує з властивою йому сміливістю.

7-й "Тиждень швейцарського кіно"

Коли: 10-14 липня, кінотеатр "Жовтень"

10 липня в київському кінотеатрі "Жовтень" стартує 7-й фестиваль "Тиждень швейцарського кіно". До програми кіноогляду увійшли науково-фантастичний трилер про штучний інтелект, спортивна драма про порятунок родинної ферми, анімаційна сюрреалістична одіссея, судова справа початку минулого століття, яка стала символом ширшої боротьби за гендерну рівність, документальний фільм про Селін Діон та трагікомедія про взаємини трудових мігрантів із приймаючими родинами. Зокрема, це фільми "Бізони", "Моя чудова Ванда", "Електричне дитя", "Справа Фріди", "Ідеальна нота Селін Діон" і "Подорож тіней".

"Кривавий лідер"

Дата виходу: 17 липня, в кінотеатрах

Режисер: Джастін Курзель

В ролях: Джуд Лоу, Ніколас Голт

Агент ФБР Террі Гаск розслідує серію вибухів, пограбувань і вбивств, що вразили Тихоокеанський північний захід США. Його розслідування приводить до неонацистської терористичної організації на чолі з безжальним лідером Робертом Джеєм Метьюзом. Сюжет засновано на реальних подіях і книзі "Тихе братство" (1989). Фільм брав участь у конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю.

"Життя Чака"

Дата виходу: 17 липня, в кінотеатрах

Режисер: Майк Фленеган

В ролях: Том Гіддлстон, Чиветель Еджіофор, Карен Гіллан, Марк Хемілл, Джейкоб Тремблей, Нік Офферман

Режисер Майк Фленеган продовжує свою "кінгівську" серію після "Гри Джеральда" та "Доктора Сну". Це адаптація однойменної повісті Стівена Кінга зі збірки "Якщо кров тече" (2020). На екрані постають три різні історії з життя Чака Кранца – від його смерті до дитинства в будинку з привидами. Фільм поєднує містицизм, психологічну драму та наукову фантастику, а головна інтрига – хто такий Чак і чому його смерть може зупинити існування цілого світу.

"Фантастична четвірка: Перші кроки"

Дата виходу: 24 липня, в кінотеатрах

Режисер: Метт Шекман

В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн, Ебон Мосс-Бакрак, Ральф Інесон, Джулія Ґарнер, Пол Волтер Гаусер, Джон Малкович, Наташа Ліонн

На ретрофутуристичній паралельній Землі, стилізованій під 1960-ті, команда супергероїв "Фантастична четвірка" знову стає на захист людства. Їм доведеться зупинити космічного пожирача світів Ґалактуса та його загадкового вісника – цього разу Серферку. Це вже третя спроба Голлівуду перезапустити франшизу: після фільмів 2005 і 2015 років Marvel відкриває шосту фазу кіновсесвіту з новим акторським складом і новим підходом до історії.

"Я знаю, що ви скоїли минулого літа"

Дата виходу: 17 липня, в кінотеатрах

Режисерка: Дженніфер Кейтін Робінсон

В ролях: Медлін Клайн, Чейз Суї Вондерс, Джона Гауер-Кінг, Фредді Принц-молодший, Дженніфер Лав Г’юїтт

П’ятеро друзів стають винуватцями фатальної автокатастрофи й вирішують приховати свій злочин. Але рік потому хтось починає переслідувати їх, надсилаючи зловісні повідомлення й натякаючи: таємниця ось-ось спливе на поверхню. Це не римейк, а пряме продовження оригінальної дилогії 1997–1998 років. До своїх ролей повертаються зірки тих стрічок, а саме Дженніфер Лав Г’юїтт і Фредді Принц-молодший.

"Павич"

Дата виходу: 17 липня, в кінотеатрах

Режисер: Бернгард Венгер

В ролях: Альбрехт Шух, Антон Нурі, Юлія Франц Ріхтер

Матіас – справжній майстер своєї справи. Потрібен "вихований хлопець", який сподобається друзям? Чи "ідеальний син", який створить правильне враження на бізнес-партнерів? А може, напарник для суперечок? Що б це не було – просто орендуйте Матіаса! Він бездоганно вживається в будь-яку роль. Але найскладніше – це бути собою.

"Смурфи"

Дата виходу: 17 липня, в кінотеатрах

Режисер: Кріс Міллер

Ролі озвучували: Ханна Воддінгем, Наташа Ліонн, Ден Леві, Курт Рассел

Життя у селищі смурфиків завмирає після викрадення Тата Смурфа. Його останніми словами перед зникненням була порада вирушити у реальний світ. Очолити рятувальну місію береться Смурфетта, і разом з командою вона опиняється серед людей. Ситуація ускладнюється, коли смурфики дізнаються, хто стоїть за викраденням: зловісні чаклуни Разамель і Гаргамель. На щастя, їм на допомогу приходить брат Тата Смурфа – Кен.

"Правила флірту"

Дата виходу: 24 липня, в кінотеатрах

Режисер: Паоло Дженовезе

В ролях: Едоардо Лео, Пілар Фольяті, Клаудіо Сантамарія, Вітторія Пуччіні, Марко Джалліні

П’єро – розлучений викладач філософії, який знову намагається повірити в любов. Лара – мрійлива, але розчарована невдалими романтичними стосунками жінка. Вони зустрічаються на першому побаченні й відчувають взаємну симпатію, але не наважуються зізнатися в цьому навіть собі. Замість щирості та невимушеності – сумніви, надмірний аналіз і невпинні розмови з власними внутрішніми голосами. Чи зможуть вони нарешті втихомирити свій галас у голові та дозволити серцю прокласти шлях до справжньої близькості?

"Еддінгтон"

Дата виходу: 31 липня, в кінотеатрах

Режисер: Арі Астер

В ролях: Хоакін Фенікс, Педро Паскаль, Емма Стоун

Містечко Еддінгтон, штат Нью-Мексико. Травень 2020-го, розпал пандемії. Конфлікт між шерифом Джо Кроссом і мером Тедом Гарсією перетворюється на вибухонебезпечне протистояння, здатне змінити життя всіх мешканців. Майстер горорів і сюрреалізму Арі Астер обіцяє абсурд, смертельні повороти й 10-хвилинну сцену одним кадром.