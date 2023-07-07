На Burning Man-2023 Україна створить гігантський арт-об'єкт з протитанкових їжаків: фото

Цього року українська команда представить на фестивалі Burning Man арт-проєкт у вигляді військового меморіалу The Hedgehog Temple. Його побудують з протитанкових їжаків.

Всередині The Hedgehog Temple розмістять історії загиблих воїнів та звичайних людей, які загинули на війні.

Ярослав Корець та Олександр Слободянюк

“Тема BM 2023 — ANIMALIA. Коли я почув про тему, це була осінь і ми сиділи без світла в Одесі, як і всі українці. Iдея арт-проєкту виникла за кілька хвилин. Наш проєкт — військовий меморіал The Hedgehog Temple, це велетенський їжак, побудований з протитанкових їжаків”, – написав Ярослав Корець, лідер української спільноти “бьорнерів”.

Він додав, що ідея була на поверхні, адже саме протитанковий їжак є одним з символів оборони.

“Як поєднати зовсім не військову парадигму учасників Burning Man з нашим “повсякденням” і ще раз нагадати, що кожен день в Україні вмирають люди від гармат і ракет, дуже часто. Люди, які не мали нічого спільного зі зброєю до 24 лютого, сиділи в своїх офісах, майстернях, робили дизайн чи знімали кіно, жили своє прекрасне життя", - каже Корець.

Військовий меморіал The Hedgehog Temple, присвячений українцям, які вже ніколи не зможуть поїхати на Burning Man, бо їх забрала війна…”, – каже Ярослав Корець.

Українці також прагнуть розповісти на фестивалі історії своїх друзів з творчої спільноти, яких забрала війна.

“Артисти, діджеї, музиканти, режисери, художники, айтішники, журналісти… вони могли би бути з нами на Burning Man, але вже ніколи не зможуть це зробити через російську аргесію”, – каже Корець.

Сам 7 метровий їжак побудували зі ржавого металу, а в животі в нього – сотня протитанкових їжаків. Його каркас накрито військовою піксельною сіткою, “тож здалека це просто їжак, тварина. Але підходячи до нього ближче, розкриваєш його сутність і зміст”.

Їжака виготовили у Майстерні Чудес Дмитра Зіновьєва Києві, завантажили в 40-футовий контейнер та відправили у подорож через океан до Burning Man.

Кожен може надати команді історію загиблого героя (це може бути фотографія та коротка історія загиблого/загиблої, або предмет одягу, шеврон чи прикраса). Її розмістять у The Hedgehog Temple. Для цього слід зв’язатися з Ярославом Корцем .

“В останній день Burning Man ці історії будуть переміщені до Temple of the Heart де і згорять. Але пам'ять залишиться з нами навіки”, – каже Корець.

У 2022 році Україна не була представлена на Burning Man через початок повномасштабної війни, попри багатомісячну підготовку команди. На Burning Man 2022 литовсько-американський табір створив інсталяцію-тризуб на підтримку України .

У 2020 та 2021 роках Burning Man проводили в онлайн-форматі через пандемію Covid-19. У 2019 році українці встановили на Burning Man триметрового метелика.

Фото: Oleksandr Slobodianyk, Ярослав Корець