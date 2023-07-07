На Burning Man-2023 Україна створить гігантський арт-об'єкт з протитанкових їжаків: фото

414
Анна Григораш
share share

Цього року українська команда представить на фестивалі Burning Man арт-проєкт у вигляді військового меморіалу The Hedgehog Temple. Його побудують з протитанкових їжаків.

Всередині The Hedgehog Temple розмістять історії загиблих воїнів та звичайних людей, які загинули на війні.

Ярослав Корець та Олександр Слободянюк

“Тема BM 2023 — ANIMALIA. Коли я почув про тему, це була осінь і ми сиділи без світла в Одесі, як і всі українці. Iдея арт-проєкту виникла за кілька хвилин. Наш проєкт — військовий меморіал The Hedgehog Temple, це велетенський їжак, побудований з протитанкових їжаків”, – написав Ярослав Корець, лідер української спільноти “бьорнерів”.

Він додав, що ідея була на поверхні, адже саме протитанковий їжак є одним з символів оборони.

“Як поєднати зовсім не військову парадигму учасників Burning Man з нашим “повсякденням” і ще раз нагадати, що кожен день в Україні вмирають люди від гармат і ракет, дуже часто. Люди, які не мали нічого спільного зі зброєю до 24 лютого, сиділи в своїх офісах, майстернях, робили дизайн чи знімали кіно, жили своє прекрасне життя", - каже Корець.

Військовий меморіал The Hedgehog Temple, присвячений українцям, які вже ніколи не зможуть поїхати на Burning Man, бо їх забрала війна…”, – каже Ярослав Корець.

Українці також прагнуть розповісти на фестивалі історії своїх друзів з творчої спільноти, яких забрала війна.

“Артисти, діджеї, музиканти, режисери, художники, айтішники, журналісти… вони могли би бути з нами на Burning Man, але вже ніколи не зможуть це зробити через російську аргесію”, – каже Корець.

Сам 7 метровий їжак побудували зі ржавого металу, а в животі в нього – сотня протитанкових їжаків. Його каркас накрито військовою піксельною сіткою, “тож здалека це просто їжак, тварина. Але підходячи до нього ближче, розкриваєш його сутність і зміст”.

Їжака виготовили у Майстерні Чудес Дмитра Зіновьєва Києві, завантажили в 40-футовий контейнер та відправили у подорож через океан до Burning Man.

Кожен може надати команді історію загиблого героя (це може бути фотографія та коротка історія загиблого/загиблої, або предмет одягу, шеврон чи прикраса). Її розмістять у The Hedgehog Temple. Для цього слід зв’язатися з Ярославом Корцем.

“В останній день Burning Man ці історії будуть переміщені до Temple of the Heart де і згорять. Але пам'ять залишиться з нами навіки”, – каже Корець.

У 2022 році Україна не була представлена на Burning Man через початок повномасштабної війни, попри багатомісячну підготовку команди. На Burning Man 2022 литовсько-американський табір створив інсталяцію-тризуб на підтримку України.

У 2020 та 2021 роках Burning Man проводили в онлайн-форматі через пандемію Covid-19. У 2019 році українці встановили на Burning Man триметрового метелика.

Фото: Oleksandr Slobodianyk, Ярослав Корець

Опубліковано: 07 липня 2023
share share
У підземелі та з готичним дизайном: На Шота Руставелі відкрився новий бар Hram У підземелі та з готичним дизайном: На Шота Руставелі відкрився новий бар Hram Дивіться, який проєкт кубічного укриття з проєктором презентували українські архітектори Дивіться, який проєкт кубічного укриття з проєктором презентували українські архітектори В Ірпені відновили найвищий будинок. Він був пошкоджений російськими військовими В Ірпені відновили найвищий будинок. Він був пошкоджений російськими військовими На Подолі незабаром відкриється простір "КультМотив" На Подолі незабаром відкриється простір "КультМотив" Будинок Сікорського перейде у власність Києва Будинок Сікорського перейде у власність Києва У Львові росіяни зруйнували будинок-пам'ятку модернізму: Ось його історія У Львові росіяни зруйнували будинок-пам'ятку модернізму: Ось його історія У серпні вартість оренди квартир у Києві зросте У серпні вартість оренди квартир у Києві зросте Будинок на Софійській, де Грушевський оголосив Акт Злуки, визнали об’єктом культурної спадщини Будинок на Софійській, де Грушевський оголосив Акт Злуки, визнали об’єктом культурної спадщини
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.