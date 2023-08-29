"Барбі" обігнав "Гаррі Поттера" і став найкасовішим фільмом Warner Bros.

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Марія Іващук
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Фільм «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях став найкасовішим фільмом в історії Warner Bros.

Стрічка зібрала 1,34 мільярда доларів у світовому прокаті, повідомляє MovieWeb.

Так «Барбі» обігнала попереднього лідера рейтингу найкасовіших стрічок Warner Bros. – «Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2‎». Цей рекорд тримався 12 років.

Стрічка Ґрети Ґервіг зараз є найвідомішим фільмом WB на 36 ринках, зокрема у Великій Британії, Бразилії, Австралії, Новій Зеландії, Аргентині, Польщі й Україні.

Також фільм «Барбі» встановив рекорд прокату в українських кінотеатрах.

Опубліковано: 29 серпня 2023
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