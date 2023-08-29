"Барбі" обігнав "Гаррі Поттера" і став найкасовішим фільмом Warner Bros.

Фільм «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях став найкасовішим фільмом в історії Warner Bros.

Стрічка зібрала 1,34 мільярда доларів у світовому прокаті, повідомляє MovieWeb.

Так «Барбі» обігнала попереднього лідера рейтингу найкасовіших стрічок Warner Bros. – «Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2‎». Цей рекорд тримався 12 років.